Sanremo 2023, Cafiero sul palco con Gianluca Grignani

Cafiero accompagnerà alla chitarra Gianluca Grignani, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Quando ti manca il fiato”. Un privilegio per l’artista che da anni è membro della band di Grignani e al quale è legato da una sincera stima e amicizia. Dopo l’esperienza a Sanremo 2015, sempre in veste di chitarrista accanto al cantautore milanese, Cafiero è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico dell’Ariston per una performance travolgente.

Gianluca Grignani presenterà al Festival “Quando ti manca il fiato”, un brano intimo e dirompente che evidenzia la singolare poeticità del cantautore, capace di toccare il cuore. Fin dal suo esordio, avvenuto nel 1994 a Sanremo Giovani con “La mia storia tra le dita”, Gianluca Grignani ha sempre dimostrato un ingegno naturale nel saper narrare i sentimenti e nel tradurre le emozioni in musica. E, anche in questa occasione, la vera rock star della 73esima edizione del Festival della canzone italiana è pronta a raccontarsi senza filtri, avvalendosi del supporto musicale di Cafiero che incarna una globalità artistica dal talento indiscusso.

Gianluca Grignani e Cafiero

Cafiero ha dichiarato: “E’ un onore accompagnare Gianluca Grignani su quel palco con “Quando ti manca il fiato”, una canzone coraggiosamente sincera… come la sua anima e come la mia”.

Cafiero vanta una carriera illustre caratterizzata da una vasta esperienza live, non solo in Italia ma anche in Europa e in America, e da una serie di collaborazioni prestigiose. Il chitarrista, abile nello spaziare tra differenti generi musicali, desta interesse anche come cantautore, per l’efficacia dei testi, per l’elegante timbro di voce e il sound corposo e attraente.