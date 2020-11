‘Cactus – Basta poca acqua’ di Concita De Gregorio si rifà il look: tutte le novità

‘Cactus – Basta poca acqua’, il programma radio di Concita De Gregorio che ha vinto il premio dei ‘Diversity Media Awards’ come ‘Migliore trasmissione 2019’, cambia forma, struttura, luogo. Dallo scorso 9 novembre, ‘Cactus‘, a partire dalle 11, è diventato un podcast su tutte le piattaforme di broadcasting e in streaming (in diretta) su RKO, la radio all’interno del Teatro Kismet di Bari. Due puntate a settimana, il lunedì e il giovedì, ma lo stesso spirito alla base del progetto: affrontare grandi temi con un sorriso e raccontare storie di chi fa tanto con poco.

Tra gli ospiti delle prime puntate la ministra Lucia Azzolina, l’attore Andrea Pennacchi e l’attrice Sandra Toffolatti, la musicista Erica Mou, il sociologo Luigi Manconi, gli scrittori Angelo Carotenuto e Flavia Piccinni, le giornaliste Stefania Prandi e Valeria Montebello, più una serie di personaggi “cactus” come Dina Azzolini, parrucchiera di Mina, o Ida Poletto che durante il primo lockdown ha vissuto in solitudine in un hotel a cinque stelle. Tra i temi: il piacere, le parole d’odio, la scuola da rimettere al centro del villaggio, la filosofia dei “quitters” che lasciano le città, e molto altro ancora.

Accanto a Concita De Gregorio ci sarà la sua storica compagna d’avventura: Daniela Amenta, giornalista e scrittrice, musicofila, “spalla” rock romanesca. La new entry è Nick Difino food writer e autore di format sul tema cibo, che in ogni puntata racconterà le curiosità e i progetti sul cibo del futuro, sulla natura mutante e la tecnologia in divenire.

In regia Carlo Chicco, post produzione di Paola Pagone, illustrazioni di Rosa Lombardo.