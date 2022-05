“Bottiglie d’Assenzio”: Alessandro Verdolini nel videoclip del brano di Alexx La Bay feat. China

Un inno all’amore e ai sentimenti, spesso anche burrascosi. E’ questa la trama del videclip e della canzone “Bottiglie d’Assenzio” che vede Alessandro Verdolini protagonista maschile di questo progetto musicale. Una canzone proposta dal rapper China (Simone Costantino) e da Alexx La Bay (che l’ha anche prodotta).

Prima volta su un set per Verdolini, balzato agli onori delle cronache come uno dei più amati corteggiatori dell’ultima edizione di Uomini e Donne, che tenta la strada della recitazione. Dal punto di vista empatico, Verdolini piace. Lo dimostra il successo ottenuto sul web, nonostante la breve avventura nel programma di Maria De Filippi.

China e Alexx La Bay, conosciuti nel mondo romano della musica rap e alternativa, lo hanno scelto per la sua storia, per come ha saputo ingraziarsi gli spettatori che ancora oggi lo seguono sui social, e che da tempo auspicavano un suo ritorno sulle scene.

Lo aveva detto lui, durante una delle varie interviste rilasciate negli ultimi mesi, che voleva dare uno sguardo anche al mondo attoriale. Promessa mantenuta. Nei giorni scorsi è uscito su tutte le piattaforme il videoclip di “Bottiglie d’Assenzio”, dove Alessandro Verdolini assieme alla modella Valentina Giusti dà vita a un rapporto di coppia turbato dai sospetti e dalla mancanza di fiducia.

Paradossalmente Verdolini è reduce proprio da una vicenda tv che in qualche modo palesa ulteriormente quanto spesso i sentimenti possano essere indirizzati verso le persone sbagliate. Ma la vita, prima o poi, il tiro lo corregge.

Una realtà che spesso attanaglia chi vive una storia d’amore, rischiando di mandare il proprio flirt a farsi benedire.

China e Alexx La Bay collaborano insieme già da diverso tempo e sono stati protagonisti alle audizioni del Roma Contest Festival, dove hanno riscosso un buon successo.

Guarda “Bottiglie d’Assenzio”: