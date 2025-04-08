Zoom Magazine
#SOCIALCLIP SELEZIONATE RAI CINEMA CHANNEL TSN 2025

Blood Soaked Earth

by Redazione Zoom Magazine

Blood Soaked Earth (Terra intrisa di sangue) tratta come argomento la guerra nel mondo dando come messaggio finale la speranza e la pace.

VOTA
BLOOD SOAKED EARTH

Guarda il videomessaggio di Starchild

SCHEDA

TITOLOBLOOD SOAKED EARTH
DURATA4’36’’
DATA DI REALIZZAZIONE2024
REGIAMARCO FERRARA
CANTANTESTARCHILD
ETÀ DEL CANTANTE55
AUTORE TESTICIRO STRAZZERI E ANGELA MORI
AUTORE MUSICHESTARCHILD
PRODUZIONESIKANIA NETWORK
PRODUTTOREINDIPENDENTE
NAZIONALITÀ PRODUTTOREITALIANA
REGIONE DEL SOCIALCLIPSICILIA
OPERA PRIMANO
LINGUA ORIGINALEINGLESE
COLORECOLORI
BLOCCO TEMATICOGUERRA

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.