Blood Soaked Earth (Terra intrisa di sangue) tratta come argomento la guerra nel mondo dando come messaggio finale la speranza e la pace.
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“BLOOD SOAKED EARTH“
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SCHEDA
|TITOLO
|BLOOD SOAKED EARTH
|DURATA
|4’36’’
|DATA DI REALIZZAZIONE
|2024
|REGIA
|MARCO FERRARA
|CANTANTE
|STARCHILD
|ETÀ DEL CANTANTE
|55
|AUTORE TESTI
|CIRO STRAZZERI E ANGELA MORI
|AUTORE MUSICHE
|STARCHILD
|PRODUZIONE
|SIKANIA NETWORK
|PRODUTTORE
|INDIPENDENTE
|NAZIONALITÀ PRODUTTORE
|ITALIANA
|REGIONE DEL SOCIALCLIP
|SICILIA
|OPERA PRIMA
|NO
|LINGUA ORIGINALE
|INGLESE
|COLORE
|COLORI
|BLOCCO TEMATICO
|GUERRA