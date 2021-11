Black Friday, le promozioni da non perdere per Wine Lovers

Importato dagli Stati Uniti ormai da qualche anno, il Black Friday è diventato un avvenimento atteso da milioni di italiani per accedere a sconti e promozioni speciali.

Se sei un appassionato di vino, nella settimana del venerdì nero sono già centinaia le riduzioni speciali e i prodotti con prezzi al ribasso disponibili, ma come evitare di farsi prendere dallo shopping compulsivo ed acquistare ciò che vale davvero la pena? Senz’altro scegliendo gli accessori che non possono mancare nell’armamentario di un Wine Lover. Uno tra tutti? Il Coravin, il dispositivo grazie al quale sorseggi il tuo vino preferito senza aprire la bottiglia.

Per la settimana del Black Friday il Coravin Timeless Six+ Midnight Blue è scontato del 50%. Si tratta di una versione del Coravin limited edition la cui finitura metallica blu intenso conferisce al Timeless Six Midnight Blue un tocco lussuoso, rendendolo un must per elevare la tua esperienza enologica anche durante le festività natalizie.

Non solo. Il dispositivo dispone di una speciale impugnatura in gomma e un beccuccio in metallo che sono solo alcuni dei dettagli eleganti che conferiscono al Timeless Six una qualità superiore. Grazie alla tecnologia SmartClamps™️ il Coravin è semplicissimo da usare, basta un movimento rapido e deciso per poterlo utilizzare in totale sicurezza. Il gas argon 5.0 che permette di mantenere le qualità organolettiche del vino, è un gas di qualità medica puro al 100% ed è certificato all’origine per le Capsule Coravin Pure™️.

Questa promozione è l’ideale per farsi o fare un regalo speciale anche in previsione del Natale, il Coravin è un accessorio cult per ogni grande appassionato di vino.