Black Friday: i cinque consigli per uno shopping “strategico”

In un momento storico nel quale il 44% degli europei si sente più ansioso a causa dell’attuale clima economico, come riporta uno studio condotto a settembre 2022 da Emma – The Sleep Company – tra le aziende a più rapida crescita in Europa nella produzione di sistemi per il sonno – è più importante che mai essere consapevoli e attenti quando si fanno spese, valutando quali acquisti rendono felici solo nel breve periodo e quali sono invece quelli utili anche sul medio e lungo periodo. Per questo, Emma – The Sleep Company condivide cinque consigli da tenere a mente per approfittare del Black Friday, evitando al tempo stesso acquisti impulsivi e rimpianti immediati. Tutti amano le offerte e l’idea di risparmiare denaro acquistando qualcosa che si desidera davvero ha un fascino indiscusso. Tuttavia, il Black Friday, il giorno di shopping più atteso dell’anno, dovrebbe far riflettere su un paio di aspetti: in primo luogo, sul fatto che a volte ciò che si desidera non è quello di cui si ha realmente bisogno; secondariamente, sul rischio di effettuare decisioni poco razionali perché il gran numero di offerte disponibili rende i consumatori più propensi a fare acquisti d’impulso, senza un chiaro senso di priorità. Non stupisce dunque che il 42% delle persone si penta delle compere effettuate durante questo periodo. In quest’ottica, gli esperti di Emma – The Sleep Company offrono cinque regole d’oro per sfruttare il Black Friday e acquistare ciò di cui si ha davvero bisogno.

1.Preparare una lista

Il 58% degli acquisti avvenuti durante il Black Friday sono dettati da scelte d’impulso. Una valida soluzione può essere quella di scrivere ciò che serve realmente, chiedendosi di cosa si percepisce l’effettiva mancanza e domandandosi anche se quel determinato prodotto sarebbe stato messo nella propria wishlist anche se non ci fosse stato il Black Friday. Per aiutare a stilare la personale lista dei desideri, Emma – The Sleep Company suggerisce di auto porsi le seguenti domande:

Come questo oggetto potrebbe migliorare la mia vita?

Per quanto tempo?

Chi davvero ne beneficia?

2.Definire il budget

Nonostante il Black Friday sia famoso per i suoi sconti, i dati di Emma del 2021 mostrano un aumento dello scontrino medio in questa occasione rispetto al resto dell’anno. La motivazione è che spesso si acquistano un maggior numero di prodotti (e non sempre necessari) proprio perché in offerta. Calcolare il budget che si ha a disposizione e stabilire un limite di spesa per il Black Friday diventa quindi fondamentale per darsi priorità ed evitare acquisti d’impulso. E se si presentasse un’opportunità non prevista? Ancora una volta, è bene domandarsi se il prodotto in questione sia realmente necessario e se verrà usato frequentemente. Qualora entrambe le risposte siano positive e il prezzo di acquisto non sfori il budget prefissato, allora non ci saranno pentimenti post-shopping.

3.Acquistare online

Fare compere nei negozi fisici può aumentare la probabilità di fare scelte istintive: la confusione nello store può spazientire, la capacità di ponderare razionalmente può affievolirsi e gli addetti alle vendite possono esercitare influenze o pressioni sulle decisioni. Inoltre, confrontare i prezzi tra diversi store fisici è più complesso e richiede maggior tempo. Il consiglio di Emma – The Sleep Company è quello di acquistare online durante il Black Friday, se possibile.

4.Darsi del tempo

Il Black Friday può far pensare di avere un tempo limitato per lo shopping e che sia indispensabile essere i primi a comprare per non perdere l’occasione d’oro. Questa pressione però può portare a scelte avventate. Le persone concentrano i loro acquisti nel giorno stesso del Black Friday, quando in realtà molti brand applicano gli stessi sconti anche nelle settimane precedenti e successive. Secondo i dati di Emma del 2021, il Black Friday è il momento in cui si verifica il picco maggiore, insieme alla domenica successiva, con piú del doppio degli acquisti rispetto alla media del resto del periodo di sconti. L’orario più gettonato per ordinare è tra le 20:00 e le 21:00, mentre non risulta entusiasmante lo shopping notturno, specialmente tra le 2:00 e le 4:00. Il suggerimento di Emma – The Sleep Company? Darsi tempo per valutare le offerte e acquistare solo quando ci si sente sicuri della propria decisione.

5.Valutare il prodotto anche sul lungo periodo

Le 10 categorie di prodotti più acquistati in tutto il mondo durante il Black Friday sono: abbigliamento, dispositivi elettronici, calzature, cosmetici, profumi, elettrodomestici, articoli da regalo, prodotti per bambini, libri, accessori sportivi e lingerie – la maggior parte dei quali non essenziali e con un uso limitato nel tempo. Per rendere più proficuo il Black Friday, un suggerimento è quello di investire su un prodotto di lunga durata, che abbia un impatto positivo sulla quotidianità non solo per un paio di mesi. In questo modo sarà più facile pensare al Black Friday come a un momento di risparmio piuttosto che di spesa.