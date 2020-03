echisemove: l’iniziativa social di biancocreativo a sostegno della campagna #iorestoacasa

C’è Garbatella, rappresentata come il brand della crema al cacao più amata al mondo, Nutella; Trullo, riprodotto sulla falsariga del social network Twitter; o Borgo Pio che ricorda il logo della celebre catena internazionale di ristorazione fast food, Burger King.

Sono solo alcuni dei quartieri più famosi della Capitale rivisitati con ironia dalla fervida creatività e il talento di biancocreativo, azienda leader che opera nel campo della comunicazione (d|lab biancocreativo) e della produzione (p|lab biancocreativo): l’iniziativa #echisemove lanciata su Facebook da un’idea di Alessio Tedesco, founder dell’azienda, con il supporto di Giada Aschelter, grafica e illustratrice – che vede la realizzazione dei loghi di molti quartieri di Roma ispirati ad alcuni dei brand commerciali più famosi al mondo – nasce a sostegno alla campagna #iorestoacasa che ha coinvolto tutta l’Italia dopo il decreto dello scorso 9 marzo che ha trasformato il nostro Paese in “zona protetta”.

“Le restrizioni conseguenti all’emergenza Coronavirus, in primis quella di rimanere a casa, hanno stravolto la nostra quotidianità ma non di certo la creatività” raccontano i soci di biancocreativo Luca Tedesco, Riccardo Meli e Alessio Tedesco che poi aggiunge: “Con la nostra business unit di comunicazione d|lab biancocreativo abbiamo pensato di dare un nostro piccolo contributo alla campagna #iorestoacasa. Il punto di partenza e di ispirazione è stata la città dove viviamo e lavoriamo, Roma, e che non vediamo l’ora di poter tornare a vivere con la sua aria ricca di storia, bellezza e fascino il cui splendore è difficile spiegare“. “E’ partito tutto un po’ come una scommessa e, invece, il riscontro sui social è stato virale fin da subito” conclude.

Un altro traguardo per questa consolidata realtà aziendale che sia nell’ambito della comunicazione (campagna di acquisizione web per Università del Calcio, social networking prodotti Swarovski e Pandora per conto di Contini Gioielli), nell’ambito dello sviluppo di applicazioni (gestionale multipiattaforma per Booking donazioni per l’Associazione Donatori Volontari Sangue dell’Ospedale Bambini Gesù) che in quello della produzione di audiovisivi (spot pubblicitario Compara Semplice, videoclip musicale dell’artista trapper Vaimo) percorre con successo tutti i principali ambiti della comunicazione.

