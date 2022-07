“Azzurro. Storie di mare”: Procida e Capri protagoniste della seconda puntata

Domenica 31 luglio, alle 9,40 su Rai1, continuerà il viaggio della nave di “Azzurro. Storie di mare”, alla scoperta delle più belle coste italiane, raccogliendo le testimonianze di persone che ci trasmetteranno la loro passione per il mare e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo. Una trasmissione che mostrerà le bellezze marine e i piaceri che ci offrono, dalla cucina allo sport fino al turismo e alle tradizioni, ma che ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta sta correndo per colpa dell’uomo.

Beppe Convertini con Peppino Di Capri

In questa seconda puntata, riflettori puntati su Capri: un’isola famosa in tutto il mondo, che è stata storico rifugio e patria d’elezione di poeti, intellettuali, donne e uomini di cultura che, ispirati dalla sua bellezza, hanno saputo ridare nuova linfa alla loro creatività. Ampio spazio, inoltre, verrà dedicato a Procida, la più piccola tra le tre maggiori isole del golfo partenopeo, che vanta una raffinata tradizione culturale. Ospite della seconda puntata di “Azzurro. Storie di mare” è uno dei cantautori più amato dagli italiani: Peppino Di Capri, che si racconterà generosamente, a tutto tondo, a Beppe Convertini. Quest’ultimo, in ogni tappa del suo viaggio, è accompagnato da Marco Faimali, direttore IAS-CNR, che funge da interprete dei segnali che la natura, ed il mare in particolare, lancia e che spesso ignoriamo.

La produzione di “Azzurro. Storie di mare” è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri.