Da oggi, venerdì 21 maggio, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download, “Avrei Potuto Essere Sexy”, il nuovo singolo di Davide Papasidero.

“Avrei Potuto Essere Sexy” è un brano scritto interamente da Davide Papasidero – concorrente di X Factor 5 e vincitore del Festival di Castrocaro nel 2013 – arrangiato e prodotto da Nicco Verrienti per Albicokka studio. Il brano, che grazie alle sue sonorità frizzanti e ad una challenge che sarà lanciata su Tik Tok si candida a tormentone dell’estate 2021, è una fotografia ironica della società odierna e nasce da una riflessione del cantautore durante il lockdown che porta con sé una nuova consapevolezza.

“È un invito ad una “naturalezza” ormai perduta, ad apprezzare la semplicità e le persone nella loro essenza, senza affannarsi nel voler raggiungere qualcosa che probabilmente vogliono tutti ma non fa per noi: un vero e proprio inno alla Body Positivity” dichiara Davide Papasidero, che in questa nuova avventura discografica è affiancato dal duo di attrici e showgirl Palla e Chiatta. D’altronde chi, meglio di loro, ha fatto dei propri “difetti estetici” un punto di forza? Due forze della natura che rappresentano al meglio il senso profondo di questa canzone.

“Tutti dicono di apprezzare la semplicità ma poi vengono sopraffatti dalla dipendenza dai social, dall’ossessione per la perfezione estetica e per gli influencer, da seguire alla lettera per far parte della schiera dei ‘cool’, sexy e ricchi, se non di soldi almeno di like. Come se i semplici, alla fine, fossero perdenti” continua l’artista di origine romane. A suon di paragoni e metafore, “Avrei Potuto Essere Sexy” prende alla berlina tutti questi cliché e pone l’attenzione su una grande sfida: essere unici in un mondo di simili. “Il messaggio fondamentale di questo brano è uscire da questi schemi da ogni punto di vista, anche musicale” conclude Davide Papasidero.

Nel videoclip di “Avrei Potuto Essere Sexy”, in uscita il 21 maggio per la regia di Alessandro Sabeone, protagonisti insieme al cantautore, la showgirl Antonella Mosetti, che con autoironia ha saputo mettersi in gioco assieme al suo “personaggio”, la tiktoker Alisondaisy e lo youtuber Federico Saliola.

Guarda “Avrei Potuto Essere Sexy”: