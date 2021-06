Auguri Rita Bottiglieri: “l’atleta ovunque” compie 68 anni

Oggi è il compleanno di Rita Bottiglieri: l’ex velocista, ostacolista e multiplista italiana compie 68 anni.

Soprannominata dalla stampa “l’atleta ovunque“, Bottiglieri è stata un’atleta eclettica. Nel 1976, su 9 graduatorie stagionali italiane di specialità, si trovava al primo posto in 5. Nel 1975 vinse due medaglie ai Giochi del Mediterraneo: oro nei 100 m ed argento nei 400 m. Nel 1977 vinse due medaglie di bronzo ai Campionati europei indoor sui 60 m piani e ostacoli.

Rita Bottiglieri è stata cinque volte a medaglia a livello individuale, in manifestazioni internazionali di atletica leggera.

Sui 100 metri ebbe un personale di 11″46, sui 200 di 23″15, sui 400 di 52″24, sui 100 hs di 13″95, nel salto in lungo di 6,44 m, nei 400 hs fece come miglior prestazione 56″76, mentre nel pentathlon il punteggio migliore della Bottiglieri fu di 4.222 punti. Il talento della Bottiglieri fece sì che quando veniva chiamata in nazionale essa doveva farsi trovare pronta per coprire il maggior numero di gare possibili, data la carenza del periodo di atlete valide. Dopo il 1977 la Bottiglieri orientò comunque la propria carriera verso i 400 ostacoli, gara da poco istituita dalla IAAF, cercando di centrare il record mondiale nella disciplina. Nel 1978 vinse l’argento agli Europei indoor di Milano nei 400 m.

Nei 100 hs migliora il record italiano nel 1974, fermando il tempo in 13″95 e 13″7 e nel 1975 con 13″6. Nei 400 hs stabilisce il record italiano nel 1976 con 58″10, 1977, correndo in 57″35, tempo migliorato due volte nel 1980 in 57″13 e 56″76. Nel pentathlon migliora il primato italiano nel 1974 con 4.124 punti, migliorandolo due volte nel 1976 con 4.287 punti e 4.222 punti. Primati italiani anche nell’atletica indoor con 7″34 nei 60 m (1977), 53″18 nei 400 m (1978) e 8″37 nei 60 hs (1977).

Vince i campionati italiani nei 100 m nel 1975 (11″50), nel 1976 (11″5) e nel 1977 (11″66); nei 200 m nel 1975 (23″6), nel 1976 (23″5) e nel 1977 (23″62). In Coppa Europa, la Bottiglieri, nel 1977, si classifica seconda sia nei 100 m con 11″69, sia nei 200 m con 23″80, sia nei 400 m con 52″85 nelle semifinali di Bucarest, mentre vince i 100 m con 11″66 e i 200 m con 23″15 nella finale di Trinec.

Attualmente funzionaria del Comitato olimpico Italiano, dopo più di 30 anni dal suo ritiro è ancora nella top ten delle migliori prestazioni italiane di cinque specialità.