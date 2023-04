“Atelier Nieri”: Miss Italia Lavinia Abate madrina dell’evento del raffinato brand di divani

Grande successo per la presentazione nello showroom di “Atelier Nieri” a Quarrata, in Toscana, della nuova collezione Primavera/Estate 2023 alla presenza di una madrina d’eccezione, la Miss Italia in carica Lavinia Abate. A fare gli onori di casa c’era il designer creativo Maurizio Nieri.

La nuova collezione sarà presentata in anteprima alla storica e prestigiosa “Foire de Paris” che si terrà dal 27 aprile all’8 maggio al Porte de Versailles a Parigi: saranno presenti ben 15 prodotti firmati Atelier Nieri, i quali saranno esposti su tre stand distinti. Un grande evento internazionale a cui lo scorso anno hanno preso parte di più di un milione di visitatori.

Maurizio Nieri, Miss Italia Lavinia Abate e Linda Suriano e Carmelo Ambrogio di Carli Fashion Agency.

“Dalla più piccola impuntura al più forte e resistente telaio. Sono i dettagli, il nostro punto di forza, questa collezione è molto originale e sono convinto che darà tante soddisfazioni al nostro brand” dichiara Maurizio Nieri.

Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, il brand toscano “Atelier Nieri” ha il proprio quartier generale a Quarrata, in provincia di Pistoia. Dal 1929 produce divani. Al vertice dell’azienda di famiglia oggi c’è Lorenzo Nieri, giovane e dinamico imprenditore, che rappresenta la quarta generazione di un marchio che continua a farsi apprezzare per lo stile unico ed inconfondibile e che si adatta all’evoluzione del gusto e alle nuove tendenze di arredamento.