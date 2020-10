Nove, ‘L’Assedio’: gli ospiti della puntata di mercoledì 28 ottobre

Nella nuova puntata speciale de ‘L’Assedio‘, in onda mercoledì 28 ottobre in prima serata sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), Daria Bignardi ospiterà lo storico divenuto star di Youtube Alessandro Barbero, lo scrittore Mauro Corona e Benedetta Parodi. Inoltre, interverrà Daniela Lucangeli, psicologa esperta di disturbi dell’apprendimento e tornerà Selvaggia Lucarelli per commentare, insieme a Daria Bignardi, i principali fatti di attualità politica e sociale del nostro Paese.

Anche questa settimana il resident artist Lucio Corsi e la sua band porteranno la loro musica e il loro mondo di boschi fiabeschi e glam rock nello studio de ‘L’Assedio’.

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Daria Bignardi ai principali protagonisti della scena politica, sociale e culturale e a personaggi emergenti, per raccontare questo tempo nuovo attraverso chiavi di lettura mai scontate e punti di vista sempre liberi.