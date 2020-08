Arianna Marchetti diventa CIO: “In prima linea per vincere le sfide del futuro”

La Marchetti è una delle aziende più importanti e durature dell’industria italiana e con i suoi tenditori idraulici per la lavorazione della pietra ne rappresenta un’eccellenza esportata in tutto il mondo. Gran parte del merito del successo raggiunto in questi anni è di Arianna Marchetti, che dal 1986 è alla guida della società in qualità di CEO. Ora dopo un cambio ai vertici del management la figlia del fondatore Cesare ha deciso di ricoprire il ruolo di CIO, ovvero un ruolo di responsabilità più operativa che amministrativa. In un’epoca in cui l’azione e l’immediatezza nel prendere decisioni è sempre più importante dunque Arianna Marchetti decide di scendere ancor di più in campo per portare l’azienda verso le sfide del futuro anche in ambiti nuovi e stimolanti.

“Provo quello che ho sempre provato da quando a soli 22 anni mi sono ritrovata dal nulla come nuovo AD al posto di mia madre: senso del dovere e desiderio di fare sempre meglio. Sono felice che dopo tanti successi e tante crisi la Marchetti sia ancora un punto di riferimento nell’industria italiana e che ora guardi con ambizione al futuro. Ho ricoperto il ruolo di CEO per 34 anni, ho affrontato tante sfide ed ho visto passare generazioni, mandato in pensione tanti dipendenti, girato il mondo ed adesso arriva una nuova sfida”, spiega la nuova CIO.

La signora Marchetti non pensa assolutamente alla pensione, anzi col suo nuovo ruolo sarà ancora di più attiva nei nuovi mercati in cui la Marchetti proverà ad espandersi: “Il ruolo del Chief Innovation Officer è quello di creare dei nuovi gruppi di lavoro, con cui sviluppare nuovi prodotti, strategie per raggiungere obiettivi diversi da quelli di oggi. È un ruolo meno amministrativo e più operativo rispetto a prima, voglio essere in prima linea sul campo per portare la Marchetti verso le sfide del futuro”.

La storica azienda di famiglia cambierà a partire dal management e dalla squadra, che sarà svecchiato con l’inserimento di tante figure giovani già cominciato: “Come prima cosa partiamo dalla squadra, la mia idea è quella di dare spazio ai giovani. Il mio impegno da subito è di creare una squadra che possa portare energia nuova in azienda, che sappia leggere in anticipo i grandi cambiamenti del nostro tempo e possa farli volgere a vantaggio dei nostri progetti. Non possiamo pensare di andare nel futuro con una squadra di vecchi, al fianco dell’esperienza deve essere la brillantezza e l’essere smart che soltanto i nuovi talenti possono darci. Abbiamo già inserito delle figure dinamiche giovani come quelle della nostra Marketing Manager Carla Bulone e del Press Office Thomas Cardinali, quest’ultimo tramite la partnership con la Show Event Roma di Alfonso Stagno. I giovani sanno leggere meglio le situazioni legate ai nuovi mercati, sanno sfruttare i nuovi potenti mezzi di informazione. Dobbiamo dar loro fiducia affiancandoli”.

Non solo industria della pietra nel futuro della Marchetti pronta ad una svolta tecnologica: “Sicuramente partiamo sempre dalla nostra industria, dalla nostra esperienza maturata nei decenni, siamo pronti al lancio di un prodotto che andrà a risolvere dei problemi all’industria della pietra, ma che potenzialmente potrà essere applicato anche in tanti altri settori migliorandone la qualità che è da sempre il focus di Marchetti: qualità è durata nel tempo. Il covid ci ha rallentato, ma entro la fine del 2020 presenteremo ufficialmente questo prodotto che stiamo studiando da più di tre anni. Ora è arrivato ad un nuovo livello di test visto che abbiamo fatto un endorsment a Federico Scionti, secondo assoluto nel Campionato Italiano Sport Prototipi, con cui stiamo lavorando per provare in condizioni estreme questo nuovo prodotto”.

Marchetti guarda dunque al futuro, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale come dimostra il concorso Green Stone Ambassador 2020 dedicato agli architetti dell pietra provenienti da tutto il mondo, di cui è tra gli ideatori: “Noi come obiettivo abbiamo il raggiungimento del bene comune, ovverò migliorare la vita degli esseri umani, raggiungere un livello di crescita aziendale sostenibile. Il massimo rispetto dell’ambiente, vogliamo lavorare solamente con energia rinnovabile, l’utilizzo di nuova tecnologia per inquinare di meno, lavorare in armonia e raggiungere un livello di serenità tra tutti gli addetti ai lavori, questi sono i nostri obiettivi, fare contenuti, creare prodotti più pensati, non per fare solamente una vendita”.