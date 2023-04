L’obiettivo del format è quello di creare un intrattenimento culturale attraverso un percorso narrativo di comunicazione di argomenti riguardanti l’edilizia e l’architettura sostenibile, gli edifici nzeb (nearly zero energy building), la bioarchitettura, le case passive, l’utilizzo di materiali edili naturali e dell’economia circolare. Perché un settore che non si da l’obiettivo di comunicare al grande pubblico è un settore miope.

“ARCHITUTTO… IN GREEN“

Videomessaggio di Gianni Terenzi

SCHEDA

Durata: Massimo 15’ a episodio

Data di realizzazione: 2018 – in corso

Regia: Gianni Terenzi

Età: 52

Genere: Intrattenimento tecnico

Numero episodi: 17

Produzione: Gianni Terenzi

Produttore: Indipendente

Nazionalità produttore: Italiana

Regione della digital serie: Lazio

Opera prima: No

Lingua originale: Italiano

Colore: Colori

Sceneggiatura: Gianni Terenzi

Soggetto: Gianni Terenzi

Blocco tematico: Ambiente

Cast artistico: Gianni Terenzi (protagonista conduttore)

Cast tecnico: Gianni Terenzi (regia, sceneggiatura, video)