Aqua World riapre il 31 maggio: il parco acquatico di Cinecittà World pronto a regalare un’estate da sogno

Con l’arrivo della bella stagione torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate romana: sabato 31 maggio riapre Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, pronto a far vivere giornate di puro divertimento tra piscine, spiagge esotiche e attrazioni per tutta la famiglia.

20mila mq tra relax e avventura

Aqua World offre oltre 20.000 metri quadrati di ambientazioni tropicali con sabbia finissima, piscine spettacolari e scivoli mozzafiato. Tra le attrazioni più iconiche c’è il fiume lento Paradiso, ispirato alla Thailandia, perfetto per lasciarsi trasportare dalla corrente su comodi gommoni.

Imperdibile anche la Cinepiscina: 1.700 mq d’acqua con un grande schermo cinematografico integrato, per assistere a show ed eventi mentre si resta immersi in acqua.

Emozioni forti e zone vip

Per chi ama l’adrenalina, Aqua World propone gli scivoli Vortex e Boomerang: partenze da una torre alta 12 metri, curve a tutta velocità e discese vertiginose su gommoni biposto.

Chi cerca il massimo del relax può scegliere l’Area Vip Paradiso, con lettini e ombrelloni riservati, oppure approfittare delle zone relax prenotabili online. Per chi ama la libertà, la spiaggia libera è accessibile gratuitamente a tutti.

Animazione e servizi

L’esperienza è completata da Ristobar, shop, musica dal vivo, animazione per bambini e schiuma party nel weekend, per vivere ogni giornata come una festa.

Biglietti e orari

Aqua World è aperto fino al 14 settembre. È accessibile con un ticket dedicato a partire da 13 euro, oppure con il biglietto combinato 3 Parchi che include anche Cinecittà World e Roma World.

Info utili

Per orari, biglietti e dettagli: www.aquaworld.it