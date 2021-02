Milano Moda Donna: Antonio Martino presenta la collezione haute couture Autunno-Inverno 2021/22

Una sintesi tra l’originario modo di intendere la moda e le successive incursioni nel mondo dello street style, una couture contemporanea, che utilizza le più classiche tecniche di sartoria e la modernità di linee e tessuti, prende vita nella collezione pensata da Antonio Martino per l’autunno-inverno 2021/22 e che sarà presentata il 27 febbraio 2021 alle 19:00 durante la Milano Moda Donna con lo speciale Digital Runway Show organizzato da Evolution Fashion Vibes di Yuliia Palchykova su www.fashion-vibes.com.

La capsule di 13 outfit è un omaggio a Roma, città in cui lo stilista si è formato e innamorato dell’alta moda. Il richiamo alla Capitale è evidente non solo nella grandiosità delle forme, ma anche nella cura dei dettagli. Una collezione insieme rigorosa e romantica, con la quale Martino fa una dichiarazione d’amore alla Città Eterna, frutto di ispirazione e stimoli continui. Il rosso delle ottobrate romane, il nero della Roma esoterica e il bagliore del barocco capitolino danno vita ad abiti estremamente femminili, come è nello stile del couturier: vestiti a sirena dallo strascico imponente che esaltano le forme, incroci di pelle miscelata a ricami in micro-paillettes e materiali che si modificano con il tempo, come il velluto a coste. Tessuti tecnici, eredità della più recente incursione nell’urban, sete pregiate e applicazioni Swarovski rendono i long dress dei veri capolavori di architettura.

“Ho cercato di lasciare che l’ispirazione prendesse vita liberamente, assecondando la follia della creatività. Mi piace l’idea di veder nascere qualcosa che non passi mai, che duri nel tempo. Amo regalare un sogno a tutte le donne che vogliono sentirsi speciali, almeno una volta nella vita e creo per vedere quel bagliore negli occhi di chi si guarda allo specchio per la prima volta. Le mie creazioni sono semplicemente la cornice di un meraviglioso quadro che si chiama donna”, dichiara lo stilista.