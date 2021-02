Antonio Dimartino: “Quando la pandemia finirà, il settore della nightlife avrà una seconda dolce vita”

Il periodo è quello che è. Tuttavia Antonio Dimartino, giovane modello e dj, spesso visto anche in tv in programmi come quelli di Barbara d’Urso e Maria De Filippi, non si è dato per vinto. La sua vita è una vera altalena, dove ai periodi di calma si è alternato un uragano. Oggi è testimonial di IoBoscoVivo e il suo obiettivo è riprendere il prima possibile a produrre musica e a esibirsi live nei locali da ballo che oggi ancora sono chiusi a causa delle normative anti-covid.

Antonio, in questo periodo la musica live ha subito un contraccolpo per via del Covid. Gli artisti come te, come si sono reinventati, o come hanno aggirato la crisi?

È un periodo difficilissimo, tanti artisti sono rimasti fermi e molti hanno perso il lavoro. Il mondo della musica live ha subito davvero un duro colpo dall’inizio pandemia e ad oggi, dopo un anno, ancora sono pochissimi e molto piccoli i passi avanti che sono stati fatti! Tutto ciò che era live è stato traslato, per quanto possibile, in forma virtuale e questo ha permesso a qualcuno di non. Anche se, onestamente, vedere intorno a te le persone divertirsi, ballare insieme e muoversi al ritmo della tua musica ha tutto un altro sapore e spero di poterlo rivivere presto!

Come sarà l’effetto post Covid-19? In che modo riprenderà il mercato legato al tuo settore?

Sì, penso che riprenderà! Anche se dovremo aspettare ancora un po’ di tempo. Penso anche che questo settore tornerà a splendere, dopo tutte queste restrizioni e limiti nelle attività di svago, credo che le persone abbiano voglia di divertirsi e tornare a sentirsi liberi!

Tu hai iniziato come modello e personaggio tv?

Ero molto giovane, ma piuttosto determinato. Per molti anni ho lavorato per dei cataloghi, per alcuni stilisti. Ancora oggi faccio qualcosa nella moda, anche se l’industria tessile è in sofferenza. In tv ho fatto alcune cose, ma poi ho cominciato a sentire dentro di me che dovevo fare anche altro.

In seguito sei diventato un dj e produttore musicale…

Sì, ho anche un nome d’arte, DeMartjin, con il quale mi esibisco nelle consolle dei locali più in voga d’Europa. E produco musica. Anche se sono fermo da un anno a causa della pandemia Covid.

Sei diventato però il testimonial di una realtà legata al benessere…

E’ vero. Ho sempre prestato molta attenzione all’alimentazione e all’attività fisica, perché penso siano importanti per la salute e inoltre mi hanno aiutato molto anche nel mio lavoro! Mi piace tenermi in forma mangiando sano e quando ho conosciuto IoBoscoVivo, azienda con cui ho scoperto che i loro prodotti rappresentavano un’opzione salutistica di alimenti buoni e veloci da preparare, che si adattavano perfettamente al mio stile di vita fenetico e così ho deciso di provarli! Loro sono specializzati nella creazione di prodotti salutistici innovativi a base di funghi shiitake e tra questi fornisce anche una linea di vellutate. Quella che preferisco per un mio gusto personale è quella all’aglio nero! Ha un gusto avvolgente ma allo stesso tempo delicato! Inoltre è molto versatile come prodotto, va benissimo come semplice piatto caldo ma anche per preparare piccoli antipasti gourmet