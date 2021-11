Antonio Desiderio nominato Consulente Artistico per il Teatro di Stara Zagora

Continuano ad arrivare riconoscimenti internazionali per Antonio Desiderio. Dopo aver ricevuto la carica di co-direttore artistico del Dance Open America, da oggi il manager internazionale di danza e balletto è stato ufficialmente nominato consulente artistico per il balletto di Stara Zagora in Bulgaria. Un ennesimo attestato di stima che sottolinea la grande qualità e il plauso internazionale per il lavoro svolto da Desiderio negli ultimi anni.

La nomina arriva direttamente dal Sovrintendente del Teatro, visti i rapporti stretti che legano Antonio Desiderio alla storica location e al suo Corpo di ballo diretto da Sylvia Tomova. Già negli scorsi mesi Antonio Desiderio era stato ospite a Stara Zagora parlando di grandi progetti internazionali: “Sono onorato e orgoglioso di essere stato scelto come consulente artistico per un teatro tanto prestigioso. Abbiamo avuto diversi momenti lavorativi in comune con il teatro di Stara Zagora, questa nomina mi dà ancora maggiore entusiasmo per i tanti progetti che abbiamo iniziato a pianificare nei prossimi mesi”.

Sarà quindi da ora un’attività di fitta collaborazione che permetterà al Teatro stesso un “ponte internazionale” nei vari progetti capitanati da Antonio Desiderio permettendo a stelle della danza mondiale di esibirsi in Bulgaria. Al momento ci sono due progetti totalmente made in Italy per il 2022 e 2023 a cui il manager e il Teatro stanno già lavorando alacremente.