Antonella Clerici fa flop: Elisa Isoardi con ‘La prova del cuoco’ faceva più ascolti

Come mai lo scorso anno in tanti erano sempre pronti a puntare il dito contro gli ascolti de ‘La prova del cuoco‘, etichettandolo continuamente come un flop, mentre quest’anno nessuno sembra accorgersi che il programma che ha preso il suo posto su Rai1, ‘È sempre mezzogiorno‘ va ancora peggio?

Partendo dal presupposto che ci si sarebbe aspettati molto di più dall’attesissimo ritorno sul piccolo schermo di una stella di prima grandezza come Antonella Clerici, dopo un esilio forzato voluto dal precedente direttore di Rai1 Teresa De Santis, il riscontro da parte del pubblico si è dimostrato sin da subito modesto, scendendo con il passare dei giorni sotto la soglia del 13% di share, perdendo puntualmente nella sfida contro ‘Forum’ di Canale5 che invece supera spesso il 17%.

Ma la sconfitta più clamorosa di Antonella Clerici non è certo quella contro il tribunale televisivo guidato da Barbara Palombelli quanto quella legata al confronto con ‘La prova del cuoco’ che, fino allo scorso anno, era condotto da Elisa Isoardi. Anziché conquistare ascolti più alti, come sperato dal direttore di Rai1 Stefano Coletta, la Clerici è costretta a fare i conti con spietati dati Auditel. Nella giornata del 9 ottobre dello scorso anno, per esempio, Elisa Isoardi aveva conquistato l’attenzione di 1444mila telespettatori con il 13,1% di share. La Clerici, invece, 1423mila e il 12,9%.

E visto che la matematica non è un’opinione… verrà riservato all’Antonellina nazionale lo stesso trattamento riservato a Elisa, che oggi deve accontentarsi di un ruolo da concorrente a ‘Ballando con le stelle’?