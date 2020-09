Rai2, “Il Nostro Capitale Umano”: anticipazioni e ospiti di sabato 26 settembre 2020

Dopo l’ottimo esordio, domani, sabato 26 settembre, alle ore 9:20 su Rai2, andrà in onda la seconda puntata de “Il Nostro Capitale Umano”. Il programma, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale: esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare.

Nel corso della puntata l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo è andata a Lamezia Terme, dove Jessica ci racconterà come ha rivoluzionato la sua vita grazie ai corsi di formazione gratuiti per l’autoimprenditoria, che le hanno dato accesso a un prestito per aprire un caseificio. A Caserta, poi, Giulia ci parlerà di come durante l’emergenza Covid-19, fresca di laurea infermieristica, grazie alle agenzie per il lavoro ha potuto raggiungere le zone più colpite del nord per dare il suo contributo e crescere professionalmente. Incursione vip della seconda puntata: il conduttore Michele Mirabella.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv