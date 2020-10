Rai2, ‘Il Nostro Capitale Umano’: ospiti e anticipazioni di sabato 17 ottobre

Sabato 17 ottobre, alle ore 9:20 su Rai2, andrà in onda il quinto appuntamento con “Il Nostro Capitale Umano”. Il programma, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale: esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare.

Nel corso della puntata l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo andrà a Macerata e poi a Pisa. Francesca ci mostrerà il mondo della moda dal punto di vista di una giovane stilista alle prese con la sua startup. Romina ci racconterà come, grazie alle agenzie per il lavoro, ha potuto da over 40 reinserirsi nel settore tessile, dopo essere rimasta senza occupazione. Con Massimo entreremo in un’azienda di packaging farmaceutico green e all’avanguardia, dove incontreremo Alessandro che anche senza competenze nel settore, grazie alle agenzie per il lavoro, è stato formato ed ha fatto carriera.Incursione vip della quinta puntata: Giusy Versace.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv