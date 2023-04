Questo videoclip si pone l’obiettivo di descrivere il malessere interiore causato da una società sempre più restrittiva, che ingabbia le persone all’interno delle proprie insicurezze. In questo tipo di società è pertanto normale sentirsi inadatti ed il non riuscire a stare bene con la propria persona si riflette anche in quelli che sono i rapporti con gli altri, generando un continuo malessere psicofisico ed una costante ansia che toglie il respiro.

“ANSIETÀ“

Videomessaggio della cantante Veronica Di Nocera

SCHEDA

DURATA: 2’48’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2023

REGIA: PIERSAVERIO PIZZICHEMI

ETÀ DEL REGISTA: 34

CANTANTE: VERONICA DI NOCERA

ETÀ DEL CANTANTE: 27

CATEGORIA: UNDER 35

AUTORE TESTI: VERONICA DI NOCERA

AUTORE MUSICHE: FANTOM

PRODUZIONE: SAVANA MOVIES

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE DEL SOCIALCLIP: LAZIO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

BLOCCO TEMATICO: SOCIETÀ E TECNOLOGIA

CAST ARTISTICO

VERONICA DI NOCERA (Cantante)

CAST TECNICO:

PIERSAVERIO PIZZICHEMI (REGIA, RIPRESE, MONTAGGIO)