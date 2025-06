Andrea Lezzi, l’ingegnere che decodifica Amazon e rivoluziona il self publishing

Andrea Lezzi non è un editore come gli altri. Ingegnere con un solido background nel settore tech e una significativa esperienza internazionale, ha portato nel mondo dell’editoria indipendente un approccio analitico che guarda al self publishing su Amazon con gli occhi di un esperto di algoritmi e strategie digitali.

Il suo metodo, fondato su metriche come il Click-Through Rate (CTR), il Conversion Rate (CR) e l’engagement dei lettori, consente agli autori di massimizzare la visibilità dei propri titoli e ottenere risultati concreti in un mercato affollato e competitivo.

“Amazon è un algoritmo, non solo una libreria”

“Amazon non è una vetrina tradizionale. È un algoritmo che premia chi sa interpretarlo” spiega Lezzi. La qualità del libro, pur restando fondamentale, non è sufficiente. Senza una strategia basata su dati e ottimizzazione, anche il miglior romanzo rischia di restare invisibile.

Secondo Lezzi, è proprio questa mancanza di consapevolezza a penalizzare molti autori indipendenti: “Basta cambiare il titolo, la copertina o la descrizione con criterio per vedere crescere le vendite in modo esponenziale.”

Formazione e divulgazione: una missione condivisa

Accanto alla sua attività di consulenza, Lezzi è anche un divulgatore. Tiene seminari, webinar e condivide gratuitamente contenuti formativi sul proprio sito e canale YouTube. Il suo obiettivo? Democratizzare le conoscenze e rendere accessibili a tutti i segreti del successo editoriale online.

“Non vendo sogni: offro strumenti. Il mio obiettivo è rendere ogni autore capace di gestire il proprio libro come un progetto imprenditoriale,” afferma.

Il futuro dell’editoria è ibrido: dati, creatività e connessione diretta con i lettori

Per Lezzi, il self publishing è solo l’inizio di un cambiamento più ampio. “L’editoria si sta evolvendo. L’uso intelligente degli algoritmi non serve solo a vendere, ma anche a creare un legame diretto con i lettori. Questo apre a un nuovo modo di concepire la scrittura e la distribuzione.”

Un invito alla comunità letteraria: la tecnologia è un alleato

Andrea Lezzi lancia un messaggio chiaro alla comunità degli scrittori: “Abbracciate la tecnologia. Usatela come leva, non come ostacolo. Le piattaforme digitali possono dare agli autori un’autonomia e una libertà creativa mai viste prima.”