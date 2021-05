Andrea Faccenda: fuori il nuovo singolo “Un giorno storto”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Un giorno storto“, il nuovo singolo di Andrea Faccenda. Cantautore pop, Faccenda inizia il suo percorso musicale da piccolo in diversi concorsi musicali ma i suoi sogni si interrompono momentaneamente dopo l’incontro, avvenuto quando l’artista aveva 16 anni, con un produttore molto noto della scena musicale italiana il quale criticò duramente la sua immagine e, nello specifico, il suo peso (una storia che ricorda quella di Tiziano Ferro, ndr).

Questo non ha fermato il giovane artista che, negli anni successivi, è riuscito a conciliare lavoro, studio con un percorso di rigido allenamento fisico prima di tornare al suo sogno. “Un giorno storto” rappresenta un nuovo inizio per Andrea che nel frattempo si è trasferito dalla sua Trento a Milano.

“Un giorno storto è un brano con un titolo pessimista che riesce a racchiudere energie positive. Una storia comune, quella di un rapporto in cui qualcosa smette di funzionare e sono le piccolezze nella relazione a farcelo notare. La fine di un rapporto… è solo Un giorno storto o qualcosa che si sgretola per sempre? Nel dubbio le strofe virano verso un mood quasi ironico sfociando in un ritornello in cui esplode la voglia di ritrovarsi… come coppia o singoli.” Così racconta questa canzone Andrea Faccenda.

“Un giorno storto” è stata scritta e composta da Andrea Faccenda, prodotto da Mario Meli, Andrea Papazzoni e Andrea Castelli. Mix e Master sono a cura di Fabrizio Migliorelli mentre la copertina è stata realizzata da Nicola Viola. Il progetto ha la supervisione artistica di Massimiliano Longo.

Ascolta “Un giorno storto” di Andrea Faccenda: