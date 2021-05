Rai2: arriva “Andiamo a 110”, il nuovo programma sul Superbonus condotto da Carolina Rey

Su Rai2 dal prossimo sabato 5 giugno, alle 10.35, arriva “Andiamo a 110“, il nuovo programma condotto da Carolina Rey. Sei gli appuntamenti per spiegare in modo semplice e risolutivo come superare gli ostacoli normativi dello strumento del Superbonus 110% che consente senza spese di migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica della propria abitazione.

In studio anche esperti e addetti ai lavori per spiegare in modo semplice e risolutivo come superare gli ostacoli normativi e per dare risposte a tutti quei quesiti che rendono queste agevolazioni una misura ancora poco utilizzata.

“Il Superbonus 110% è un provvedimento che può realmente rappresentare una grande occasione per il rilancio economico del Paese, garantendo, al tempo stesso, maggiore sicurezza e maggiore efficienza energetica alle nostre abitazioni”, sottolinea Armando Zambrano, Presidente CNI Consiglio Nazionale Ingegneri,“per questo è necessario che il maggior numero di cittadini italiani imparino a conoscerlo meglio, per capire quando e come utilizzare le agevolazioni fiscali, anche grazie all’aiuto di ingegneri esperti. Questo il motivo che ci ha spinto a realizzare, assieme a RaiCom, questo programma televisivo che si configura come un vero e proprio servizio pubblico rivolto ai cittadini”.

“Per noi la tv di servizio è da sempre una priorità. Questo programma – spiega Angelo Teodoli, AD di RaiCom– vuole essere una guida completa, di facile fruizione che accompagni il telespettatore in scelte importanti come possono essere quelle che riguardano l’efficientamento, la modernizzazione e la messa in sicurezza delle proprie case. Un prodotto al passo con i tempi che stiamo vivendo, realizzato con competenza dai maggiori esperti del settore”.

In ciascun appuntamento settimanale troveremo l’approfondimento di un caso di ristrutturazione completato e di uno ancora in corso, per rappresentare al pubblico le soluzioni migliori volte a risolvere problemi pratici e burocratici, dalla cessione del credito alle domande da compilare, dalla scelta del professionista cui affidarsi per realizzare interventi antisismici e di efficienza energetica, dagli impianti fotovoltaici alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il programma, in giro per l’Italia con gli ingegneri “di famiglia” Angelo Valsecchi e Claudia Colosimo, renderà chiare queste procedure, solo apparentemente difficili, grazie anche alla testimonianza di persone comuni -dai giovani sposi alle famiglie con figli, dai pensionati agli studenti fuori sede, proprietari o affittuari– che racconteranno il percorso intrapreso per arrivare al completamento dei lavori e diventare di fatto dei tutorial da seguire per chiunque voglia beneficiare di queste opportunità a dimostrazione che “si può fare!”. I singoli approfondimenti saranno poi riuniti e indirizzati per comporre una vera e propria enciclopedia da consultare direttamente su RaiPlay.

“Andiamo a 110” è un programma in collaborazione fra la Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri e RaiCom, prodotto da Dream On.

(photo credit Sara Galimberti)