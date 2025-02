Andersen Festival 2024: Duccio Forzano alla direzione artistica per una nuova visione della kermesse di Sestri Levante

A giugno torna l’Andersen Festival. Sestri Levante dal 5 al 8 giugno accoglierà la 28ª edizione della kermesse che, dal 1997, chiama a raccolta musicisti, scrittori, cantanti e intellettuali nelle piazze cittadine e sull’iconico palco sul mare della Baia del Silenzio.

Un festival direttamente collegato e nato in seno al Premio Andersen – Baia delle Favole, il premio dedicato alle fiabe inedite, vero e proprio spunto di creatività e immaginazione per persone di ogni età nato nel 1967, che negli anni è divenuto punto di riferimento nel mondo della letteratura per bambini e ragazzi, inserendosi tra i concorsi letterari più longevi d’Italia, quest’anno alla 58°edizione.

La 28ª edizione di Andersen Festival vedrà la direzione artistica di Duccio Forzano, popolarissimo regista televisivo e teatrale, con alle spalle ben sei edizioni del Festival di Sanremo.Un’importante linea di prosecuzione per Forzano, che da un festival canoro sempre più aperto e che dialoga con il mondo dei giovani, pone il suo occhio esperto su una kermesse dedicata ai più piccoli, ma che col tempo ha abbracciato un pubblico eterogeneo.

Duccio Forzano, genovese di nascita, noto per il suo approccio creativo e per la capacità di trasformare ogni progetto in un’esperienza unica, guiderà la programmazione artistica del Festival Andersen con l’obiettivo di esplorare nuove forme di linguaggio visivo e di coinvolgere un pubblico sempre più vasto e diversificato, con un occhio attento al mondo dell’infanzia. La sua esperienza pluriennale, che oltre alla regia di numerosi programmi televisivi di successo abbraccia il mondo dei concerti e dei documentari, rappresenta un valore aggiunto per il team di lavoro.

Andersen Festival, uno dei pochi festival multidisciplinari in Italia, per la sua complessità e diversificazione delle arti coinvolte che vanno dal Teatro alla Danza alla Musica e al Circo, si avvarrà di un’altra figura di grandi capacità organizzative, scelta proprio dal regista per affiancarlo nella realizzazione di questo ambizioso progetto: Davide Paganini, cresciuto a Sestri Levante, nella frazione di Riva.

Davide è un affermato attore e organizzatore di rassegne teatrali che, da oltre vent’anni ha scelto di vivere a Roma per inseguire il suo sogno e dedicarsi alla recitazione. Il suo legame con le sue radici locali tuttavia, è sempre rimasto forte, e il suo apporto si rivelerà prezioso per il futuro del percorso artistico del festival.

L’organizzazione e la gestione dell’Andersen Festival – che, negli anni, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il prestigioso Hans Christian Andersen Award, assegnato in Danimarca agli eventi nel mondo che si distinguono per la loro qualità e per l’opera di promozione dedicata al celebre favolista danese – sarà affidata a Mediaterraneo Servizi, società in-house dell’Amministrazione Comunale di Sestri Levante.

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura che firmerò, come Direttore Artistico, per il prossimo triennio. Ho scelto di creare un tema dedicato al “Tempo”, perché, come ha dichiarato S. Agostino, “Misuro il tempo, lo so, ma non misuro il futuro, perché non è ancora; né misuro il presente perché non ha estensione alcuna; né misuro il passato perché non è più”. Il tempo non si ferma, noi viviamo di ricordi e chi più dei bambini può rappresentarlo? L’obiettivo, insieme a Davide Paganini, è quello di alzare l’asticella!”, dichiara Duccio Forzano, Direttore Artistico di Andersen Festival.

“A nome dell’intera Amministrazione, esprimo grande soddisfazione per l’assegnazione della Direzione Artistica dell’Andersen Festival a Duccio Forzano. Un professionista di altissimo livello, con un’esperienza straordinaria ed entusiasta di portare a Sestri Levante il suo talento per guidare il nostro Festival che quest’anno, pur restando fedele alla sua tradizione legata all’infanzia, saprà rinnovarsi profondamente, offrendo nuovo slancio culturale alla città e al Tigullio”, commenta il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas.

“La squadra capitanata da Duccio Forzano e supportata da Mediaterraneo Servizi con la stretta collaborazione del Comune di Sestri Levante sono certo che sarà in grado di portare l’Andersen Festival a nuovi importanti traguardi”, dichiara l’Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi, Federico Squeri.

“Questa nuova sfida mi entusiasma e sprona me e il mio team a metterci in gioco. La collaborazione con Duccio Forzano rappresenta per Mediaterraneo Servizi un’opportunità per crescere, guidati da un professionista talentuoso e innovativo, unico nel suo genere”, dichiara il Direttore Operativo di Mediaterraneo Servizi, Camilla Capozzi.