“AMOR CH’ A NULLO AMATO”: Dante in scena a Roma, tra passione e tormento

L’11 e il 12 marzo 2025, il Teatro Tirso de Molina di Roma ospiterà “AMOR CH’ A NULLO AMATO”, un avvincente racconto teatrale scritto, diretto e interpretato da Pierluigi Di Clemente. Lo spettacolo esplora uno dei canti più celebri e affascinanti della Divina Commedia, il V canto dell’Inferno, e la sua riflessione sulla doppiezza dell’amore, sospeso tra il vortice della passione e la luce della redenzione.

Attraverso un intreccio di narrazione e musica, il pubblico sarà guidato alla scoperta delle emozioni e dei significati nascosti dietro le parole di Francesca e le lacrime di Paolo, lasciandosi trasportare dal fascino eterno della poesia dantesca. Una celebrazione della grandezza di Dante Alighieri che diventa anche una riflessione sull’amore nell’epoca contemporanea.

Ad accompagnare Pierluigi Di Clemente in scena, un cast d’eccezione composto dall’attore Gabriele Enrico, il soprano Gaia D’Onofrio, l’arpista Diletta Sereno, il fisarmonicista Riccardo Pugliese, il flautista Flavio Musillo e la danzatrice Bruna Cerasa, che si esibirà su coreografie firmate Tiziano Di Muzio.

Il progetto ItineDante

Lo spettacolo fa parte del più ampio progetto ItineDante, ideato e diretto da Pierluigi Di Clemente, che dal 2021 ha portato in scena oltre quaranta canti della Divina Commedia, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico al capolavoro dantesco e ai suoi profondi significati.

Pierluigi Di Clemente, l’ideatore del progetto

Nato in Abruzzo nel 1979, Pierluigi Di Clemente è docente di ruolo di Materie Letterarie presso il Liceo Scientifico Farnesina di Roma. Laureato in Lettere Classiche e Dottore di ricerca in Lingua e Letteratura Greca antica, ha dedicato la sua carriera alla divulgazione culturale, con progetti dedicati a Catullo, Ovidio, d’Annunzio e alla poesia classica.

La sua passione per Dante Alighieri è nata dietro la cattedra, riscoprendo la modernità e la profondità del sommo poeta come simbolo universale di un viaggio alla ricerca di sé stessi e del senso della vita. ItineDante si pone proprio l’obiettivo di trasmettere questa visione a un pubblico sempre più ampio e appassionato.

