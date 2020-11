Minerva Pictures, la società di produzione e distribuzione di Santo Versace e Gianluca Curti, amplia ulteriormente la sua offerta in digitale attraverso il lancio di due nuovi canali: da oggi, mercoledì 4 novembre, infatti, Rarovideo Channel e Full Moon Tv entreranno a far parte della proposta di canali tematici di Amazon Prime Video.

Rarovideo Channel racchiude in un solo canale gran parte di quello che è sempre stato l’approccio culturale prevalente in Minerva Pictures, ovvero un approccio interdisciplinare applicato alla selezione e alla scelta dei titoli, la cura degli aspetti editoriali, la passione per il cinema sperimentale, di genere e d’autore e la conservazione della memoria cinematografica attraverso i numerosi restauri del negativo originale. Partendo da questo approccio storico, metodologico, filologico e culturale, Rarovideo Channel propone molti titoli, accuratamente selezionati, tra opere cinematografiche di elevato e riconosciuto valore artistico e oltre ai grandi classici, la scelta spazierà dai lavori sperimentali e di ricerca, all’animazione, fino ad arrivare a produzioni più recenti, coerenti con la storia editoriale di RaroVideo.

Tra i film proposti troviamo: ‘Agente Lemmy Caution: Missione Alphaville’ di Jean-Luc Godard, ‘Mimì metallurgico ferito nell’onore’ di Lina Wertmüller, ‘Twin Peaks – Fuoco cammina con me’ diretto da David Lynch, ‘Vip mio fratello superuomo‘ di Bruno Bozzetto.

Full Moon Tv, un canale action, male oriented, indirizzato prevalentemente ad un pubblico maschile, propone una vera e propria valanga di creature, maremoti, squali volanti, storie di fantascienza, action, thriller, western e horror che invaderanno catastroficamente Amazon Prime Video. Energia e adrenalina allo stato puro quindi, insieme a una fitta selezione di titoli per gli appassionati dei generi proposti, tra cui: ‘Cani arrabbiati’ di Mario Bava, ‘The Descent – Discesa nelle tenebre’ di Neil Marshall, ‘Il tagliaerbe‘ con Pierce Brosnan che, tratto da un racconto omonimo di Stephen King, fu il primo film al mondo a raccontare una storia sulla realtà virtuale e poi ‘Sharknado‘, il primo celeberrimo film degli squali volanti.