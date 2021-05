Alfonso Stagno: pioggia di vip per i suoi primi 50 anni

La terrazza panoramica dell’Hotel The Hive è stata il suggestivo scenario scelto dall’eclettico produttore Alfonso Stagno per festeggiare i suoi primi 50 anni. Ospiti, amici e personaggi del mondo dello spettacolo per registrare una specialissima puntata de “Il Caffè degli Artisti“, che racconterà le emozioni della serata nella serata di oggi, lunedì 31 maggio, a partire dalle ore 22 su Odeon (canale 177 del digitale terrestre). La conduzione è stata affidata come sempre ad Antonio Delle Donne, accompagnato dalla Detector Band.

Raffaele Di Stasio e Alfonso Stagno

“Sono felice di essere riuscito a festeggiare i miei primi 50 anni e a realizzare questa speciale registrazione televisiva in una location tanto suggestiva. Ringrazio l’Hotel The Hive, i miei amici ed il mio team” ha commentato il festeggiato Alfonso Stagno. Durante la serata c’è stata anche la proclamazione di Miss Il Caffè degli Artisti 2021 tra le tante ragazze della MTM Events di Massimo Meschino protagoniste durante le varie puntate: incoronata reginetta della serata la splendida Dagmara Gozdz. Ad immortalare la serata gli scatti del fotografo Umberto Condemi De Felice.

Tra gli ospiti presenti per festeggiare Alfonso Stagno: la conduttrice e showgirl Sylvie Lubamba, il conduttore della scorsa stagione de Il Caffè degli Artisti Carlo Senes,la conduttrice e attrice Antonella Salvucci, l’attore e regista Enio Drovandi, il maestro vincitore del “Pizza Talent Show” miglior pizzaiolo d’Italia Raffaele Di Stasio, il manager di opera e balletto Antonio Desiderio, l’attore e regista Lorenzo Tiberia, l’influencer Kate Cavaliere, l’attrice Raffaella Paleari, il presidente e direttore artistico della Compagnia di Danza Storica Nino Graziano Luca, Il Salutatore dei VIP Kristian Paoloni, la gladiatrice e commercialista Monica Paolucci, l’attrice Virginia Crocetti, la cantante Giò Di Sarno, gli imprenditori Arianna Marchetti e Joseph Anthony Miceli, il giornalista ed organizzatore di eventi Fabrizio Pacifici, la giornalista Veronica Sgaramella, il giornalista Thomas Cardinali, la giornalista e conduttrice Deborah Bettega, il direttore di Inciucio Gio Di Giorgio e lo stylst Diego Spiego.