Dopo il successo di ‘SuL Più BeLLo‘, singolo certificato Disco d’Oro e title-track contenuta all’interno della colonna sonora del film omonimo prodotto da Eagle Pictures (1° al botteghino in meno di una settimana), il cantautore Alfa torna con il nuovo singolo ‘SaN LoREnZo‘ feat. Annalisa, disponibile in pre-save ( https://Alfa.lnk.to/SaNLoREnZo_Pre ) e da giovedì 12 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo singolo rappresenta un punto di rottura con il sé del passato e un punto di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro. E in una notte speciale, come quella di San Lorenzo, questo brano ricrea le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, mentre si affidano i desideri alle stelle. ALFA ha recuperato questa canzone dal suo comodino e, attraverso la scrittura del pezzo, ha ottenuto maggiore consapevolezza di sé, trasformando ‘SaN LoREnZo‘ in una forte promessa spirituale ed emotiva da fare a sé stessi.

Il featuring con Annalisa in ‘SaN LoREnZo’ dà voce al passato di Alfa, creando un dialogo tra il sé di ieri e la persona che è oggi e, come Annalisa nel suo ultimo album, il desiderio è di interrogarsi, di guardarsi da fuori e di scendere a fondo per conoscersi.

Anche questa volta Alfa vuole coinvolgere i suoi fan con una sfida interattiva per farli entrare virtualmente nel mondo del nuovo singolo. Prossimamente, infatti, uscirà un videogioco gratuito in cui l’obiettivo dei giocatori è quello di salire più in alto possibile, verso le stelle, per vincere una videochiamata con l’artista che farà loro una sorpresa.

‘SaN LoREnZo’ feat. Annalisa arriva dopo i precedenti ‘SuL Più BeLLo‘, ‘TeStA Tra Le NuVoLe, pT.2’ (certificato Disco di Platino etra le 20 canzoni più ascoltate dell’estate), e a un anno e mezzo dalla hit ‘Cin Cin’ che ha collezionato oltre 68 milioni di stream su Spotify entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global e ottenendo la certificazione Doppio Disco di Platino.