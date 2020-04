POSSO.IT: gli eventi speciali di Alessio Boni e Gabriele Muccino

Alessio Boni e Gabriele Muccino saranno fra i protagonisti dei nuovi eventi speciali di POSSO.IT, la piattaforma digitale ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con RAI COM. RAI e RAI CINEMA accompagnano il progetto come media partner (LEGGI ANCHE: Nasce POSSO: la piattaforma per gli italiani che aiutano e ripartono).

POSSO.IT è il luogo virtuale in cui tutti gli utenti mettono a disposizione degli altri, gratuitamente, le proprie capacità professionali e amatoriali.

Eventi speciali e nuovi contenuti arricchiscono quotidianamente la piattaforma. Oggi, sabato 18 aprile dalle ore 17, Alessio Boni dedicherà agli iscritti, in esclusiva, le rime d’amore di Alda Merini. Avrà invece inizio il 20 aprile un ciclo di “Interviste impossibili in quarantena” condotte dal critico Cinematografico Francesco Alò. Il suo primo ospite sarà il regista e autore di numerose opere cinematografiche di successo internazionale, Gabriele Muccino.

Il divertimento è assicurato da Nathalie Guetta che, con un diario quotidiano, racconterà del suo ironico isolamento.

La programmazione di POSSO.IT continuerà poi con le pellicole consigliate dalla Commissione Valutazione film della Conferenza Episcopale, con gli interventi di Antonio Cabrini, campione del mondo della mitica nazionale di calcio dell’82 e della meravigliosa Claudia Gerini. L’attrice Eleonora Gaggero ha già annunciato su Instagram che il suo evento conterrà suggerimenti su come ottenere un make up semplice e perfetto.

“Gli artisti, gli sportivi, i professionisti e gli utenti uniti in questo progetto – sostiene Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures – testimoniano una comunità che ha voglia di imparare, insegnare, ascoltare e saper fare. Tutti pronti ad aiutarsi a vicenda, come un grande, virtuale abbraccio”.

Guarda lo spot di POSSO.IT:

