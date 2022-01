La pizza di Alessandro Servidio a “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto”

Considerato un fuoriclasse dell’arte bianca italiana, Alessandro Servidio e la sua pizza da dieci e lode sbarcano a “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto“. Nella prossima puntata del cooking show di Real Time, in onda domani 21 gennaio alle 21.25, Servidio vestirà i panni di tutor d’eccezione guidando i concorrenti nella realizzazione della “pizza della domenica”. Non solo… visto che insegnerà anche a Flavio Montrucchio, padrone di casa della trasmissione, a mettere le mani in pasta.

Alessandro Servidio e Flavio Montrucchio

Pizza chef, istruttore di panificazione e food influencer, Servidio ha un vastissimo seguito anche sui social. Dai più importanti media italiani è stato definito “il ragazzo che ha insegnato a tutta Italia a fare la pizza”: il suo video tutorial sulla preparazione della pizza casalinga pubblicato durante il primo lockdown conta, infatti, più di 13 milioni e mezzo di visualizzazioni. La sua filosofia in cucina può essere sintetizzata dall’espressione “La tradizione in cammino”: grande rispetto per la tradizione e per i suoi preziosi insegnamenti che vanno impiegati, però, in cucina con uno sguardo costantemente rivolto al futuro.

Finalista del programma di Alice Tv “Il Boss delle Pizze” nel 2019, nello stesso anno ha vinto l’Italian Tv Award nella categoria Tv e Food nell’ambito della Festa del cinema di Roma. Nel febbraio del 2020 è stato insignito del Lifestyle Award a Sanremo. Nel 2021 si è aggiudicato il Premio La Fescina e il Pizza DOC Award (l’Oscar del mondo pizza) “per l’exploit mediatico di cui è stato protagonista grazie a un sapiente uso della comunicazione a tutto campo che gli ha permesso di valorizzare il piatto italiano più famoso al mondo e di diffondere i segreti dell’arte bianca a un pubblico vastissimo”.