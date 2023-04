Saliamo con gli studenti sull’autobus per affrontare quotidiane situazioni della diversità con una buona dose di (auto)ironia. Aka-Bus accoglie la sfida della Regione Piemonte di portare tra i giovani delle scuole superiori percorsi di non discriminazione. Una chiave ironica e sarcastica, tipica della Sit-com, per sviluppare ogni tipo di diversità

in situazioni legate al genere, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, all’invecchiamento, all’orientamento religioso.

“AKA-BUS GLI ALTRI SIAMO NOI“

Videomessaggio del regista e sceneggiatore Federico Maiocco

SCHEDA

Durata: 7’ a episodio

Data di realizzazione: 2014

Regia: Federico Maiocco

Età: 48

Genere: Commedia

Numero episodi: 7

Produzione: prodotto da Geko Video di Cuneo con Cooperativa MOMO di Cuneo interno a un bando della Regione Piemonte con Fondi Europei

Produttore: Indipendente

Nazionalità produttore: Italiana

Regione della digital serie: Piemonte

Opera prima: No

Lingua originale: Italiano

Colore: Colori

Sceneggiatura: Federico Maiocco

Soggetto: Federico Maiocco da idee degli studenti delle scuole superiori di cuneo

Blocco tematico: Cultura di parità

Cast artistico:

Cast tecnico:

1. Federico Maiocco (sceneggiatore su spunti elaborati dai gruppo scuola)

2. Massimiliano Mondino (tecnico di ripresa coadiuvato dai ragazzi dei gruppi scolastici)

3. Federico Maiocco (montaggio e ottimizzazione audio)