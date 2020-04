SOLO (TRA I PENSIERI NOSTRI): la ‘instant song’ di Aiello scritta durante la quarantena

SOLO (TRA I PENSIERI NOSTRI) è la instant song di Aiello, disponibile esclusivamente sul profilo instagram dell’artista a partire da domenica 19 aprile (LEGGI ANCHE L’INTERVISTA: Troppo Aiello: “Nessuno mi stava aspettando. Nessuno mi stava cercando”).

Il cantautore prova a tradurre in musica ciò che in molti stanno vivendo in questo periodo di quarantena. Il brano, scritto nella sua abitazione a Roma, è accompagnato da un videoclip intimo, girato tra le mura di casa. AIELLO torna a parlare di emozioni, di sentimenti trattenuti, di corse arrestate, di storie sospese e corpi che non si possono toccare, se non con l’immaginazione.

“Dedico questo brano agli amanti a distanza, a quelli che avrebbero voluto dormire sotto lo stesso tetto, a quelli che non hanno un compagno/a ma una tempesta sospesa, una corsa arrestata, un pit stop forzato, a quelli che tutte le notti scapperebbero tra le vie interne del quartiere per arrivare sotto casa dell’altro, bussare, strappare anche solo un respiro dalla bocca e tornarsene a casa…solo così la notte passerebbe senza collassi del cuore” dichiara il cantautore cosentino.



