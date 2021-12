Aida Yespica fa tris: un autunno ricco di premi e riconoscimenti

Un autunno ricco di premi e riconoscimenti per Aida Yespica, cominciato a fine novembre in Campidoglio dove – nell’ambito del convegno “Donne d’amore” organizzato dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett, operante da tempo sul territorio nazionale in ambito sociale e culturale, e dall’On. Simonetta Matone – la showgirl di origini venezuelane ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno alla lotta contro la violenza sulle donne. Proprio di recente Aida, ospite della trasmissione di Rai1 “Storie italiane”, ha trovato il coraggio, a distanza di anni, di confessare la violenza subita in giovane età, per far sì che tante donne nella sua stessa situazione possano trovare quello stesso coraggio per reagire e riprendere in mano la propria vita.

Il 17 dicembre, inoltre, Aida è sbarcata al Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle in veste di madrina dell’evento “Lo spettacolo è dal vivo”, ideato ed organizzato dal Comune di Gioia del Colle, in collaborazione con il Magna Grecia Awards, premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore, che è stato il presentatore della serata. Proprio quest’ultimo ha consegnato all’affascinante attrice e modella venezuelana un riconoscimento investendola del ruolo di ambassador della sua manifestazione che proprio in questi giorni ha dato il via alle celebrazioni della sua 25esima edizione.

Mariana Vatamanu, Gianluca Mech, Aida Yespica e Beppe Convertini

Ma non solo. Il 18 dicembre Aida ha chiuso il suo 2021 con un altro premio consegnatole a Pozzuoli nell’ambito dell’evento “Notti sul Golfo – Premio del Mediterraneo”, iniziativa ideata dal promoter Ugo Autuori e condotta da Beppe Convertini.

Tre grandi riconoscimenti per Aida in attesa di scoprire cosa ha in serbo per il suo pubblico per il 2022…