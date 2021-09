Aida Yespica a “Storie italiane”: “Stuprata da bambina: una cicatrice che non si chiuderà mai”

“Non riesco ad avere un rapporto come si deve, non è facile. La mia vita è stata strappata, mi dispiace per le persone che ho amato. Una cicatrice che non si chiuderà mai”. Queste le parole di Aida Yespica ospite oggi a “Storie italiane”, il talk show del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. La showgirl di origini venezuelane si è raccontata a cuore aperto in una lunga intervista in cui ha rivelato di essere stata violentata da bambina, quando aveva solo 7 anni, da un amico di suo padre.

Un dolore che Aida ha rimosso per quasi 32 anni e il cui ricordo è riaffiorato solo qualche anno fa, precisamente nel 2016, ascoltando il racconto di una donna che aveva subito lo stesso orrore: “Non c’è una medicina e non c’è giustizia. Non ho saputo più nulla di questa persona perché sono arrivata in Italia quando avevo 17 anni. Sono passati 32 anni e oggi è grazie a mio figlio che stringo i denti e vado avanti”.

Un dolore con il quale non è facile convivere ma che, comunque, non ha tolto ad Aida la forza di denunciare quello che le è accaduto per infondere coraggio nelle altre donne che hanno vissuto lo stesso orrore.