Aegyptia Fashion Lab: Barbara Francesca Ovieni brilla alla 13ª edizione

Barbara Francesca Ovieni, volto noto della televisione italiana e apprezzata presentatrice di eventi nazionali e internazionali, è stata la padrona di casa della 13ª edizione di Aegyptia Fashion Lab, il talent dedicato ai migliori make-up artist e hair stylist emergenti.

Un evento dedicato ai futuri professionisti del beauty

Promosso da Emanuele Giunta, amministratore unico di BCM Cosmetics, Aegyptia Fashion Lab si conferma un laboratorio di talenti che, da oltre dieci anni, premia creatività, tecnica e passione nel mondo dell’estetica. “Aegyptia Fashion Lab è più di un concorso: è un incubatore di creatività e passione”, ha dichiarato Giunta. “Vogliamo offrire ai giovani l’opportunità di trasformare la loro arte in una professione riconosciuta”.

I vincitori dell’edizione 2025

La serata finale ha incoronato i vincitori nelle due principali categorie del concorso. Per il Total Look, il primo posto è andato a Sofia Staglianò, seguita da Saiga Azizli e Alessandra Di Bello. Nella sezione Fashion Show, il podio è stato conquistato da Lucrezia Macario, Gabriela Iaconi e Vittoria Spironello.

Il ritorno di Barbara Francesca Ovieni alla conduzione

Con la sua energia contagiosa e la grande esperienza sul palco, Barbara Francesca Ovieni – splendida in un abito firmato Collini – ha rinnovato per il secondo anno consecutivo la sua collaborazione con l’evento. “Sono davvero felice di aver presentato per il secondo anno il beauty contest Aegyptia Fashion Lab – ha dichiarato – amo il make-up e ne riconosco l’importanza, soprattutto nel mio lavoro, ma ancora di più amo scoprire nuovi talenti”.

Progetti futuri e un commento sportivo d’autore

In attesa di rivederla presto in un nuovo progetto televisivo ancora top secret, Barbara – anche esperta sportiva – ha colto l’occasione per commentare l’attualità calcistica: “Il Napoli ancora una volta campione d’Italia, e stavolta a distanza di soli due anni. Da quando hanno ufficializzato la panchina di Antonio Conte non ho mai avuto dubbi: sapevo che li avrebbe portati allo scudetto”.