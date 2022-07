Addio a Vittorio De Scalzi: il fondatore dei New Trolls aveva 72 anni

È morto Vittorio De Scalzi, una colonna della scuola genovese/ligure e fondatore dei New Trolls. L’artista aveva 72 anni. Qualche giorno fa si era esibito con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo riproponendo il “Concerto grosso” all’auditorium Alfano.

L’annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del cantante, chitarrista e autore: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran (Aldebaran è un album dei New Trolls del 1978, ndr). Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola Quella carezza della sera… lui vi ascolterà“.

È stato autore per grandi interpreti tra cui Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa e ha preso parte a sette edizioni del Festival di Sanremo. Dopo la fine del suo sodalizio con i New Trolls ha proseguito da solista esibendosi in tutta Italia. Il suo ultimo singolo “Quelle navi” è del 2021, anno in cui ha ricevuto anche il riconoscimento alla 44ª edizione del Club Tenco.

Nel giugno dello scorso anno l’artista aveva lottato contro Il covid che gli aveva causato una fibrosi polmonare (LEGGI ANCHE: Vittorio De Scalzi dei New Trolls ricoverato allo Spallanzani tra l’affetto di colleghi e fan).

Domani 25 luglio alle 18:00 presso la sede del Club Tenco – Premio Tenco, piazza Cesare Battisti a Sanremo avrà luogo il funerale in forma laica. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23:00.