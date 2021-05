92 Corso Italia: nel cuore della Capitale nasce lo show room che parla interamente romano

Nel cuore della Capitale nasce 92 Corso Italia, lo show room romano per brand emergenti con l’atmosfera di un salotto. Lo spazio aprirà al pubblico il 20 maggio – in via Corso d’Italia, 92 – rispettando tutte le regole Covid, per cui al momento chi vorrà fare un’esperienza diverso d’acquisto, potrà farlo tramite appuntamento.

Durante il periodo del Covid-19, le piccole realtà romane del settore fashion non si sono arrese, hanno cercato in tutti i modi di promuovere e vendere il loro prodotto online e, se all’inizio questa è stata una carta vincente, nel lungo periodo ha fatto nascere l’esigenza di tornare a cercare il rapporto speciale con le clienti.

Il contatto, il tailor made, la passione sono da sempre il fil rouge di piccole artigiane che creano abiti, gioielli, scarpe e accessori con edizioni limitate per presentare pezzi unici e sartoriali. Da questi valori, dal coraggio e dalla volontà di fare rete, alcune imprenditrici romane hanno realizzato uno spazio che non vuole essere un vero e proprio show room, ma un luogo di condivisione di passioni.

“In questi anni di mia esperienza legata allo sviluppo e internazionalizzazione delle MPMI ho avuto modo di studiare e conoscere a fondo il tessuto economico della nostra città e mi sono resa conto che esistono artigiani, designer, creativi che non hanno le possibilità e, a volte, le capacità economiche per strutturare la loro azienda – spiega Francesca Bianconi, founder di 92 Corso d’Italia – per questo ho messo a disposizione una parte del mio studio per creare un vero e proprio salotto per queste aziende per farsi conoscere, per incontrare i loro clienti e fare promozione”.

92 Corso Italia, infatti, non sarà un semplice show room, ma sarà il luogo nel cuore di Roma dove ci si prende un caffè e ci si lascia seguire da una consulente d’immagine per fare gli acquisti, dove si faranno piccoli eventi, quando sarà possibile, e saranno invitati responsabili commerciali selezionati per far conoscere il proprio prodotto ai punti vendita d’Italia e dei mercati stranieri della Francia e del Midwest.

“L’acquisto di un pezzo unico deve diventare un’esperienza, merita tempo e un racconto fatto con passione da parte di chi lo ha ideato. 92 Corso Italia showroom ha l’obiettivo di presentare presto un calendario di eventi e incontri per parlare e vivere il mondo del fashion da protagonisti – conclude Laura Pistonesi, ufficio stampa e pr dello spazio – Qui non esiste tempo se non quello per sé stesse”.