“Italian TV Awards – Premio Eccellenza Televisiva”: i 5 semifinalisti per ogni categoria

Manca poco ormai alla proclamazione dei vincitori della seconda edizione degli “Italian TV Awards – Premio Eccellenza Televisiva”, il riconoscimento consegnato a professionisti e programmi del piccolo schermo che hanno conquistato un posto speciale nel cuore di milioni di telespettatori.

Chiuse le votazioni attraverso le quali il pubblico ha indicato i 5 semifinalisti per ogni categoria:

1 – Miglior programma tv dell’anno

Amici di Maria De Filippi

Ballando con le stelle

Che tempo che fa

Chi l’ha visto

Festival di Sanremo

2 – Miglior personaggio maschile

Alfonso Signorini

Amadeus

Carlo Conti

Damiano Carrara

Luca Argentero

3 – Miglior personaggio femminile

Bianca Guaccero

Eleonora Daniele

Lorella Cuccarini

Milly Carlucci

Serena Bortone

4 – Miglior ritorno in tv

Alessia Mancini

Antonella Clerici

Fiorello

Manila Nazzaro

Massimo Ranieri

5 – Miglior giornalista in TV

Federica Sciarelli

Monica Setta

Rita Dalla Chiesa

Salvo Sottile

Serena Bortone

6 – Personaggio rivelazione dell’anno

Antonia Fotaras

Elena Ballerini

Liliana Fiorelli

Lorenzo Zurzolo

Marco Carrara

7 – Migliore trasmissione d’approfondimento

Agorà

Chi l’ha visto?

Geo

Linea Verde

Piazza pulita

8 – Migliore trasmissione d’intrattenimento

Il cantante mascherato

L’ingrediente perfetto

Live – Non è la d’Urso

UnoMattina in famiglia

Verissimo

9 – Miglior trasmissione sportiva

DAZN Calling

La settimana Ventura

Novantesimo minuto

Quelli che il calcio

Tiki Taka

10 – Miglior fiction/soap/film TV

Baby

Doc – Nelle tue mani

Il Paradiso delle signore

Un posto al sole

Vite in fuga

Ricordiamo che è possibile votare per l’ultima volta i 5 semifinalisti per ogni categoria mandando un’email a redazione@zoomagazine.it o un messaggio privato ai profili social (Facebook, Instagram e Twitter) del sito www.zoomagazine.it entro le ore 20 di domenica 20 dicembre 2020: da 5, sempre grazie al vostro voto, i candidati diventeranno 3 per ogni categoria.

A partire dal 21 dicembre, la giuria formata da giornalisti, blogger e addetti ai lavori individuerà i vincitori che verranno svelati nel corso della finale della seconda edizione degli “Italian TV Awards” condotta da Claudio Guerrini e Janet De Nardis, in collegamento con Phil Baglini dalla sede di London One Radio, l’autorevole emittente radiofonica italiana più apprezzata di Londra.