Torna al cinema “4 Mosche di velluto grigio” di Dario Argento in versione restaurata 4K

Il capolavoro visionario “4 Mosche di velluto grigio”, diretto da Dario Argento, torna sul grande schermo dal 14 luglio 2025 in una nuova versione restaurata in 4K, distribuita da CG Entertainment in collaborazione con Cat People e Surf Film. Il film partecipa all’iniziativa Cinema Revolution, che permette di acquistare il biglietto a prezzo ridotto: solo 3,50 euro.

L’elenco completo delle sale sarà presto disponibile sui siti catpeople.it e cgtv.it.

Un ritorno attesissimo per i fan del maestro del brivido

Uscito originariamente nel 1971, 4 Mosche di velluto grigio è il terzo titolo della celebre “trilogia degli animali” di Argento, insieme a L’uccello dalle piume di cristallo e Il gatto a nove code. Il film è considerato una pietra miliare del giallo italiano, impreziosito dalla leggendaria colonna sonora firmata dal Premio Oscar® Ennio Morricone.

Il restauro in 4K è stato curato dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con Surf Film, presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. L’intervento è stato realizzato partendo dal negativo originale techniscope e dal negativo suono italiano messi a disposizione da Reel One, sotto la supervisione del direttore della fotografia Luciano Tovoli.

La trama

Roberto Tobias (Michael Brandon), batterista rock, è tormentato da uno sconosciuto che lo segue ovunque. Dopo averlo affrontato, lo uccide in un momento di panico. Ma qualcuno ha assistito alla scena e ha scattato delle foto. Roberto, invischiato in un vortice di ansia e paranoia, trova conforto solo nella moglie Nina (Mimsy Farmer), nell’amico filosofo “Dio” (Bud Spencer) e in un investigatore privato (Jean-Pierre Marielle), che cercheranno di aiutarlo a uscire da un incubo sempre più oscuro.

Il cofanetto da collezione in arrivo con il crowdfunding START UP!

In concomitanza con il ritorno in sala, CG Entertainment lancerà una campagna di crowdfunding sul proprio portale per realizzare un cofanetto esclusivo da collezione con il film restaurato in formato 4K, Blu-ray e contenuti inediti. La campagna sarà annunciata prossimamente sul sito ufficiale di CG.