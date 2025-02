3Bee lancia XNatura: la nuova divisione di Nature Intelligence per il monitoraggio ambientale

Un nuovo strumento per imprese, municipalità e parchi naturali

In occasione della Giornata Mondiale della Natura di lunedì 3 marzo, la naturetech 3Bee annuncia il lancio di XNatura, una divisione interamente dedicata all’intelligenza ambientale, con focus su monitoraggio e gestione dei rischi e degli impatti ambientali.

XNatura nasce dalla consolidata esperienza di 3Bee nel settore e si propone come un punto di riferimento per aziende, enti pubblici e parchi naturali, fornendo strumenti innovativi per integrare soluzioni data-driven nelle strategie di gestione ambientale.

Tecnologia e sostenibilità: la scissione strategica di 3Bee

XNatura rappresenta la componente tecnologica di 3Bee, separando strategicamente due anime complementari dell’azienda:

• XNatura, focalizzata sulla digitalizzazione della natura con intelligenza artificiale, sensori IoT, tecnologie satellitari e cloud computing.

• 3Bee, che prosegue il suo impegno nella rigenerazione ambientale, con iniziative come le Oasi della Biodiversità e progetti educativi.

“3Bee continuerà a rafforzare la resilienza del territorio, promuovendo progetti di rigenerazione e sensibilizzazione” – afferma Niccolò Calandri, CEO di 3Bee. “Al contempo, XNatura seguirà un percorso parallelo, puntando su intelligenza artificiale, big data e remote sensing satellitare per analizzare la natura, la biodiversità e il clima.”

Environmental Platform: il primo prodotto di XNatura

Il primo strumento sviluppato dalla nuova divisione è Environmental Platform, la prima piattaforma integrata che consente di monitorare e analizzare impatti e rischi ambientali attraverso quattro Suite tematiche allineate agli standard ESRS per la rendicontazione di sostenibilità:

• Climate Change

• Pollution

• Water Resources

• Biodiversity and Ecosystems

Ogni Suite fornisce una visione dettagliata sugli impatti ambientali, le dipendenze, i rischi e le opportunità legate alle attività produttive e aziendali.

XNatura: un ecosistema in continua evoluzione

XNatura è in costante sviluppo e nei prossimi mesi sono previste nuove release per ampliare la copertura dei dati, migliorare il monitoraggio e fornire strumenti avanzati per la compliance normativa.

Con il lancio di XNatura, 3Bee rafforza il proprio impegno per una gestione ambientale più consapevole e innovativa, offrendo a imprese e istituzioni soluzioni all’avanguardia per proteggere la biodiversità e affrontare le sfide del cambiamento climatico.