3Bee lancia gli XNatura Regeneration Awards: al via la call globale per progetti di rigenerazione ambientale

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità 2025, il cui tema è “In harmony with nature and sustainable development”, la climate tech company 3Bee annuncia il lancio degli XNatura Regeneration Awards: un bando internazionale per sostenere i migliori progetti di rigenerazione ambientale attraverso contributi economici e monitoraggio scientifico.

Obiettivo: rigenerare la natura con interventi innovativi e replicabili

“Con questa iniziativa, vogliamo contribuire alla creazione di nuove Oasi della Biodiversità in tutto il mondo” afferma Niccolò Calandri, CEO di 3Bee. “Selezioneremo i progetti più meritevoli sulla base di criteri di innovazione, sostenibilità e impatto ambientale, supportandoli per tre anni attraverso finanziamenti mirati e strumenti di monitoraggio avanzato.”

Grazie alla Environmental Platform di XNatura, la divisione di nature intelligence di 3Bee, tutti i progetti selezionati saranno osservati nel tempo per misurarne concretamente i risultati in termini di rigenerazione degli ecosistemi.

Come partecipare agli XNatura Regeneration Awards

La call è aperta dal 22 maggio al 1° settembre 2025 ed è rivolta a tutti i proprietari di terreni nel mondo che desiderano proporre un progetto di rigenerazione ambientale.

Per candidarsi, è necessario compilare il typeform disponibile sul sito di 3Bee, allegando una proposta dettagliata comprensiva di un piano triennale di sviluppo che dimostri l’impatto positivo del progetto su biodiversità ed ecosistemi locali.

I 3 progetti selezionati riceveranno un contributo economico di 5.000 euro all’anno per tre anni, a partire dal 2026.

Criteri di selezione e giuria tecnica

Una giuria composta da esperti interni ed esterni a 3Bee valuterà i progetti secondo quattro criteri principali:

Innovazione dell’approccio e delle soluzioni proposte

Applicabilità e realizzabilità del progetto

Efficacia nel contribuire alla rigenerazione della biodiversità

Durabilità e replicabilità degli interventi

La piattaforma XNatura sarà inoltre utilizzata per pre-valutare il potenziale impatto dei progetti candidati e per monitorarne l’evoluzione nel tempo.

Un’iniziativa che unisce scienza, ambiente e comunità

Gli XNatura Regeneration Awards rappresentano un tassello chiave nell’impegno di 3Bee per un futuro in cui la rigenerazione della natura si integri con lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità locali.

Una chiamata all’azione globale, scientificamente fondata e socialmente inclusiva, per contribuire a un pianeta più sano, resiliente e armonico.