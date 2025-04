2WATCH cresce del 150% nel primo trimestre: nuovi media brand e focus su contenuti AI-based

Crescita record per 2WATCH nel primo trimestre del 2025. L’innovativo entertainment hub italiano registra un incremento del 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermandosi come punto di riferimento nell’intrattenimento digitale di nuova generazione. Un risultato trainato da una strategia ambiziosa che punta sull’integrazione di nuovi media brand e sull’utilizzo di tecnologie avanzate per la produzione di contenuti scalabili.

Generazione Stem e ColorY entrano nell’universo 2WATCH

A consolidare ulteriormente la propria identità editoriale, 2WATCH annuncia l’ingresso di due nuovi media brand: Generazione Stem e ColorY – entrambi di proprietà di La Piazza Group. Il primo si rivolge al mondo dell’educazione e della promozione delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), con un focus sull’empowerment femminile. Il secondo è una piattaforma che celebra la diversità, rompendo stereotipi legati alle minoranze etniche attraverso narrazioni positive.

Un entertainment hub a 360°: non solo gaming, ma anche sport, education e comedy

Dall’esordio come realtà focalizzata sul gaming, 2WATCH ha ampliato il proprio raggio d’azione abbracciando nuovi verticali chiave: education, sport e intrattenimento comico. Il nuovo posizionamento punta a trasformare la piattaforma in un vero e proprio entertainment hub a 360 gradi, capace di intercettare le esigenze di pubblico e brand in continua evoluzione.

Contenuti scalabili grazie a IA e CGI: nasce la unit 2WATCH Studio

La grande novità tecnologica è rappresentata dalla unit 2WATCH Studio, che si è rapidamente imposta come player innovativo nella produzione di contenuti video. Grazie all’utilizzo di intelligenza artificiale e CGI, lo studio realizza commercial, shooting, short content e long format ottimizzando costi e tempi, senza rinunciare al valore della creatività umana.

“Vogliamo rendere l’industria del content scalabile, supportando la creatività con workflow automatizzati e personalizzati,” afferma Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH. “Il nostro approccio fonde intelligenza artificiale e talento umano per risultati che vanno oltre le possibilità dei metodi tradizionali.”

Fundraising e M&A: obiettivo 2 milioni di euro per nuove acquisizioni

Sul fronte della crescita finanziaria, 2WATCH ha avviato un importante round di fundraising con l’obiettivo di raccogliere 2 milioni di euro. Le risorse saranno destinate ad operazioni di merger & acquisition, finalizzate all’acquisizione di nuove realtà digitali, talent agency e community con competenze complementari.

“Il nostro piano prevede una crescita sia organica che per linee esterne,” aggiunge Perrone. “Stiamo esplorando nuove opportunità per ampliare il nostro network di creator e rafforzare il posizionamento internazionale dell’azienda.”

Con un primo trimestre da record, una strategia chiara e una visione votata all’innovazione, 2WATCH si conferma tra i protagonisti della nuova editoria digitale italiana.