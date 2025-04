1485kHz (Se otto ore): il trailer ufficiale dell’horror sociale

È disponibile da oggi il trailer ufficiale di 1485kHz (Se otto ore), un horror dalle tinte sociali che sarà distribuito in streaming a partire dal primo maggio 2025, in una data simbolica che richiama le lotte dei lavoratori.

Il film racconta di una operaia del settore pulizie (interpretata da Lorena Trevisan) inviata sola in un edificio proletario immerso nel buio e nel silenzio della montagna friulana. A incrinare la monotonia del suo turno di lavoro sono le inspiegabili interferenze che disturbano i sistemi elettrici e radiofonici dell’edificio, insieme a una persistente sensazione di essere osservata. Mentre la tensione cresce, tra suoni distorti e presenze invisibili, si fa strada un’atmosfera sospesa tra allucinazione e terrore.

Dopo il successo di critica per “Inmusclâ”, un dramma intimo e onirico distribuito da Emerafilm e disponibile su Chili, il regista Michele Pastrello si immerge nelle atmosfere claustrofobiche e oppressive della ghost story orrorifica. 1485kHz (Se otto ore) è un cortometraggio checontamina le tematiche della metafonia (il titolo cita l’utilizzo delle onde medie di Friedrich Jürgenson per il contatto evp) con quelle della sottomessa società contemporanea e utilizza il linguaggio dell’horror per parlare di precarietà, alienazione, oppressione. Non solo una storia di paura, ma anche un’allegoria cupa sul lavoro invisibile e sulle dinamiche mentali che il sistema impone. “Questo film breve è nato come un progetto completamente indipendente. È un horror, sì, ma dietro la superficie c’è un sottotesto di denuncia sociale e politica – un po’ come accadeva nel sottovalutato The Mangler di Tobe Hooper,” spiega il regista “Parla del lavoro senza diritti, di una società che ha smesso di reagire, che anzi sembra uniformarsi all’apostolato dei potenti. 1485kHz sarà distribuito in modo coerente con questa visione: in VOD su due piattaforme indipendenti, Reveel e Altavod, lontane dalle logiche delle grandi major”.

Nel cast completamente friulano, oltre a Trevisan, anche Emiliano Grisostolo e Marco Marchese.

Per informazioni: www.1485khz-seottoore-film.com

Guarda il trailer: