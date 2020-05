“Benzina al cuore”: il nuovo singolo di Zoizi, terzo inedito del cantautore

Da oggi, venerdì 8 maggio, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Benzina al cuore” (EVE), terzo inedito del cantautore Jody Zojzi, in arte Zoizi.

Se è vero che il cuore è un motore, è altrettanto vero che è indispensabile alimentarne l’energia come meglio possiamo: “Benzina al cuore” è una canzone che invita l’ascoltatore a prendersi la propria libertà, raccogliendo metaforicamente – e non – ciò che amiamo di più e scappare via lontano, dalle regole, dai vincoli, da tutto.

“Ho sempre pensato che la cosa più importante che possiamo fare per noi stessi sia vivere senza accontentarci – spiega Zoizi a proposito del suo terzo inedito – Bisogna cercare la propria formula magica, osare qualcosa in più. Sicuramente non è semplice, ma “Benzina al cuore” è proprio un invito a provarci. Proprio come accade durante un lungo viaggio, spesso la parte più difficile sta solo nel girare la chiave e accendere il motore”.

Ascolta “Benzina al cuore” di Zoizi:

Loading...