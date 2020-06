“White Flowers”: dal 2 giugno sulla piattaforma The Film Club

White Flowers, il film diretto dai registi Marco De Angelis e Antonio Di Trapani – un thriller sperimentale che combina la ricerca visiva e visionaria del racconto con elementi artistici giapponesi e italiani – presentato in anteprima italiana alla 55/ma Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, sarà disponibile in anteprima assoluta a partire dal 2 giugno sulla piattaforma The Film Club, il servizio di video on demand di Minerva Pictures.

Prodotto da Solaria Film con il Centro Produzione Audiovisivi – Università Roma Tre, in collaborazione con Rai Cinema e con il contributo di MIBACT DG Cinema, Regione Calabria e Regione Liguria, è interpretato da Ivan Franek, Hayase Mami e Yuki Iwasaki ed è il secondo lungometraggio di una coppia di autori fuori dagli schemi. L’opera infatti combina la ricerca visiva e visionaria del racconto, tipica del lavoro di De Angelis e Di Trapani, con il genere thriller; un po’ “ghost story”, un po’ “gangster story”, ambientato tra il Giappone e l’Italia, tra Genova e Cosenza.

La trama

Un uomo si risveglia in una stanza d’albergo: ha una ferita alla testa e una pistola, ma non ricorda nulla della sua identità né del suo passato. Nel frattempo arriva in città Yuki, una giovane disegnatrice giapponese che, per il progetto di un nuovo manga, si mette alla ricerca dei personaggi indispensabili alla trama che lei dovrà disegnare a partire dalla realtà che li circonda. I due scopriranno presto di essere legati da un destino comune che li porterà in viaggio verso un’isola leggendaria.

