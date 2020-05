20: al via la spy-comedy “Whiskey Cavalier”. Dal 6 maggio in prima serata

Al via da mercoledì 6 maggio, alle 21.15, con un doppio appuntamento in prima visione in chiaro su “20” la spy comedy “Whiskey Cavalier“.

La serie racconta le avventure di una squadra segreta di spie, che opera al di fuori dei confini degli Stati Uniti. Caratteristica del gruppo, oltre a quella di salvare il mondo da corruzione e terrorismo, non disdegnare i piaceri della vita: un mondo più vicino allo 007 di Connery e Craig, che alla Carrie Mathison di Homeland.

Il leader del Team Whiskey è Will Chase, nome in codice: Whiskey Cavalier. L’agente del Federal Bureau of Investigations è un tenerone interpretato dal Capitano Jake Ballard di Scandal, Scott Foley, che della serie è anche produttore esecutivo.

Al suo fianco, Francesca Frankie Trowbridge, nome in codice: Fiery Tribune. La tostissima agente della Central Intelligence Agency è impersonata da Lauren Cohan, la Maggie Greene di The Walking Dead.

Assieme guidano una compagine di spie che funziona grazie alla chimica e al carisma dei due boss. Dello staff fanno parte l’agente speciale dell’F.B.I. Ray Prince (Josh Hopkins), la profiler dell’F.B.I. Susan Sampson (Ana Ortiz), l’analista della N.S.A. Edgard Standish (Tyler James Williams) e l’agente della C.I.A. Jai Datta (Vir Das).

Dylan Walsh (il dottor McNamara di Nip/Tuck) è Alex Ollerman, il capo di Chase all’F.B.I., un uomo con obiettivi indecifrabili. Christa Miller (la sarcastica Ellie Torres di Cougar Town) è Kelly Ashland, un’amica di famiglia di Trowbridge. Marika Domińczyk (vista in Grey’s Anatomy) è sposata con Scott Foley e nel serial è Tina Marek, una mercenaria sexy e determinata, che si scontra con le spie-chic in una missione nell’Europa dell’Est.

Tra le guest star, in una sorta di Scandal mini-reunion, spicca la presenza di Bellamy Young, la Mellie Grant di ABC: l’attrice è Karen Pappas, vedova di un magnate greco che tenterà di sedurre l’agente Chase.

