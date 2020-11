‘Vinilici’: su Amazon Prime Video il docufilm che celebra il vinile

‘Vinilici – perché il vinile ama la musica’, il primo docufilm dedicato all’amore della musica per il vinile, sarà disponibile dal prossimo 3 dicembre, in esclusiva su Amazon Prime Video.

Distribuito già nelle sale da Mescalito film e in gara al Riff di Roma, arriva ora in streaming distribuito da 102 distribution.

Il docufilm ‘Vinilici’ ci parla dell’attualissima riscoperta del vinile, non solo da parte dei collezionisti, e lo fa grazie anche alle testimonianze di Carlo Verdone, Mogol, Renzo Arbore e Red Ronnie.

Il vinile oggi corrisponde al 6% del mercato totale, e la crescita dal 2012 è pari al +330% (fonte FIMI). ‘Vinilici’ ci racconta questo nuovo fenomeno e si interroga sul perché di questo ritorno al passato, da parte anche delle nuove generazioni.

Il cuore di ‘Vinilici‘ è Napoli: qui la Phonotype Record, dagli inizi del Novecento, è una delle maggiori fabbriche di dischi.

Il docufilm non è però un racconto tecnico del vinile come oggetto in sé, ma piuttosto un puzzle di storie, testimonianze appassionate, sincero amore verso la musica stessa e la sua celebrazione. ‘Vinilici‘ è stato realizzato in 22 giorni di riprese, grazie ad un’operazione di crowdfunding. Diretto da Flavio Iannucci, da un’idea di Nicola Iupparello, è stato scritto con Vincenzo Russo e prodotto da Luigia Merenda.

Guarda il trailer di ‘Vinilici’: