Venezia 77, Leone d’oro a ”Nomadland”. Tutti i vincitori

E’ “Nomadland” il vincitore del Leone d’Oro della 77. Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia: l’annuncio durante la cerimonia di premiazione, condotta dalla madrina Anna Foglietta dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema, che è stata eccezionalmente aperta da due contributi artistici affidati alla poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri e al cantautore Diodato.

Ma a conquistare la giuria, presieduta da Cate Blanchett, è stata anche l’interpretazione di Pierfrancesco Favino in “Padrenostro”. All’attore è andata la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, mentre per la migliore interpretazione femminile è stata premiata Vanessa Kirby per “Pieces of a woman”. La pellicola “Cari Compagni!” del regista Andrei Konchalovsky si è aggiudicata il Premio speciale della Giuria, mentre il Leone d’argento per la miglior regia è stato assegnato a Kiyoshi Kurosawa per “Spy no Tsuma (Moglie di una spia). Il Leone d’argento Gran premio della giuria a “Nuevo orden” di Michel Franco.

Rouhollah Zamani si è portato a casa il premio ‘Marcello Mastroianni’ dedicato ai giovani attori emergenti per “Khorshid” (Sun Children).

Premiato anche a Chaitanya Tamhane, che con il suo ”The Disciple” si è aggiudicato il riconoscimento per la miglior sceneggiatura.

Cate Blanchett e Anna Foglietta

TUTTI I VINCITORI

CONCORSO UFFICIALE

La giuria del Concorso Ufficiale – presieduta da Cate Blanchett e composta da Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold, Ludivine Sagnier – ha assegnato i seguenti premi:

Leone d’Oro per il miglior film: “Nomadland”

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a “Nuevo Orden (New Orden)” – Michel Franco

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia a Kiyoshi Kurosawa – “Spy No Tsuma (Wife of a Spy)”

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Pierfrancesco Favino – “Padrenostro”

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Vanessa Kirby – “Pieces of a Woman”

Premio per la migliore sceneggiatura a Chaitanya Tamhane – “The Disciple”

Premio Speciale della Giuria a “Dorogie Tovarisch! (Cari Compagni!)” – Andrei Konchalovsky

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente a Rouhollah Zamani –“ Khorshid (Sun Children)”

SEZIONE ORIZZONTI

La Giuria della sezione Orizzonti – presieduta da Claire Denis e composta da Oskar Alegria, Francesca Comencini, Katriel Schory, Christine Vachon – ha assegnato i seguenti premi:

Premio Orizzonti per il miglior film a “Dashte Khamoush (The Wasteland)” – Ahmad Bahrami

Premio Orizzonti per la migliore regia a “Lav Diaz” – Lahi, Hayop (Genus Pan)

Premio Speciale della Giuria Orizzonti a “Listen” – Ana Rocha de Sousa

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Taha Mahayni – “The Man Who Sold His Skin”

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile a Khansa Batma – “Zanka Contact”

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura a “I predatori” – Pietro Castellitto

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio a “Entre Tú Y Milagros” – Mariana Saffon

PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS”

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”- Leone del Futuro – presieduta da Claudio Giovannesi e composta da Remi Bonhomme e Dora Bouchoucha – ha assegnato il riconoscimento a “Listen” di Ana Rocha de Sousa.

VENICE VR EXPANDED

Miglior storia VR: “Sha Si Da Ming Xing (Killing a Superstar)” – Fan Fan

Migliore esperienza VR: “Finding Pandora X” – Kiira Benzing

Miglior VR: “The Hangman at Home. An immersive single user experience” – Michelle Kranot, Uri Kranot